صفية العمري تعبر عن امتنانها للإمارات بعد حصولها على الإقامة الذهبية

حصلت الفنانة القديرة صفية العمري، على الإقامة الذهبية بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وعبرت العمري عن امتنانها لدولة الإمارات، كما وجهت الشكر لكلا من الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وهيئة الثقافة والفنون، وإدارات الجوازات والهجرة.

وشاركت الفنانة صفية صور لها من دبي أثناء استلامها كارنيه الإقامة الذهبية، وصاحبتها بتعليق ” الحمد لله حصلت على الإقامة الذهبية من دولة الإمارات العربية المتحدة، شكرا صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وشكرا هيئة الثقافة والفنون وإدارات الجوازات والهجرة”.

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وعلى صعيد آخر، فقد كشفت الفنانة عن سبب ابتعادها عن الأعمال الفنية، قائلة خلال لقاء لها “من المستحيل بعد “ليالي الحلمية” و”أوبرا عايدة” و”الأيام” وكل هذه الأعمال التي ما زالت حتى الآن تعرض على شاشات التلفزيون رغم مرور سنوات طويلة عليها، أن أشارك في أي عمل درامي ليس بالمستوى نفسه فأنا لست بعيدة بإرادتي”.

أما عن اعتزالها التمثيل، فأوضحت أنها لم تعتزل، لكنها تنتظر الأدوار التي تليق بها، ولن تقبل بأي أدوار تؤثر على تاريخها.