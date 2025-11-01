صفقة الغاز مع مصر تشعل أزمة غير مسبوقة بين الحليفين الأميركي والإسرائيلي

في تطور مفاجئ يعكس توترًا متزايدًا بين واشنطن وتل أبيب والقاهرة، أعلنت وزارة الطاقة الأميركية إلغاء الزيارة الرسمية التي كان من المقرر أن يقوم بها الوزير كريس رايت إلى إسرائيل الأسبوع المقبل، والتي كانت ستستمر لستة أيام.

ويأتي القرار الأميركي المفاجئ عقب رفض وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين التصديق على اتفاق ضخم لتصدير الغاز إلى مصر بقيمة تقدر بنحو 35 مليار دولار، في صفقة وصفت بأنها الأكبر في تاريخ صادرات الطاقة الإسرائيلية.

ووفق بيان صادر عن مكتب كوهين فإن رفضه نابع من ضرورة تأمين المصالح الإسرائيلية والتوصل إلى سعر عادل للسوق المحلية، فيما أشار البيان ذاته إلى أن ضغوطًا أميركية متزايدة تمارس على إسرائيل للموافقة على الاتفاق، ما يعكس عمق الخلاف بين الجانبين بشأن إدارة ملف الطاقة في المنطقة.

ومن جانبها ذكرت صحيفة إسرائيل هيوم أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وجه تعليماته إلى كوهين لإعادة دراسة تفاصيل الصفقة مع القاهرة في محاولة لاحتواء الأزمة.

أكبر اتفاقية تصدير في تاريخ #إسرائيل.. واشنطن تضغط على تل أبيب لإقرار صفقة الغاز مع #مصر بقيمة 35 مليار دولار#أميركا #العربية pic.twitter.com/zuc5vv9Oms — العربية (@AlArabiya) October 31, 2025

وقد أدى الرفض الإسرائيلي إلى تجميد ما يعد أكبر صفقة غاز في تاريخ إسرائيل، والتي كانت تعتمد على حقول الغاز العملاقة “ليفياثان” لتزويد مصر بالإمدادات، في إطار اتفاقية استراتيجية تمثل ركيزة أساسية في التعاون الإقليمي بمجال الطاقة.

وذكرت صحيفة تايمز أوف إسرائيل أن قرار واشنطن بإلغاء الزيارة الأميركية ينظر إليه كرسالة سياسية واضحة تعبر عن استيائها من الموقف الإسرائيلي، خصوصًا في ظل مساعي الإدارة الأميركية لدعم تحركاتها الدبلوماسية المرتبطة بملف غزة وتعزيز الشراكة الثلاثية في قطاع الطاقة.

ويرى محللون أن تل أبيب تحاول توظيف ملف الغاز كورقة ضغط لتحقيق مكاسب سياسية، من خلال ربط استمرار تصدير الغاز بالتزامات القاهرة في إطار اتفاقية السلام، وفي المقابل يحذر خبراء اقتصاديون من أن التراجع عن الصفقة قد يسبب خسائر مالية فادحة ويؤثر سلبًا على ثقة المستثمرين الأجانب في قطاع الطاقة الإسرائيلي، لاسيما مع محدودية البدائل الإقليمية المتاحة أمام الغاز الإسرائيلي.

كما أشار بيان مكتب وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين إلى أن الجهود لا تزال متواصلة لتسوية الخلافات الدبلوماسية بين إسرائيل ومصر، في محاولة لاحتواء الأزمة وتجنب تداعياتها السياسية والاقتصادية على المنطقة.