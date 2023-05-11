صرف معاش تكافل وكرامة شهر مايو 2023 «قريبا» مع زيادة 25%

في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تواجه الكثير من الأسر المصرية بسبب غلاء الأسعار والتضخم، فقد تميز معاش تكافل وكرامة باعتباره إن صح التعبير حلقة الوصل بين المواطنين الأكثر احتياجا والدولة. هذا المقال سيقدم لكم نظرة شاملة عن معاش تكافل وكرامة، خطوات الاستعلام عنه، كيفية الاشتراك في البرنامج، وأخيرا الزيادة المقررة في معاش تكافل وكرامة لعام 2023، وقيمة الدعم مع الزيادة الجديدة وطرق الاعتراض أو التظلم على الأهلية.

موعد صرف معاش تكافل وكرامة لشهر مايو

بعد أيام قليلة، سيبدأ وبشكل رسمي إن شاء الله توزيع دعم أو معاش تكافل وكرامة لأزيد من 5 ملايين أسرة مصرية مستحقة، بحيث سيتم هذه المرة صرف معاش تكافل وكرامة لشهر مايو 2023 بزيادة تقدر بنسبة 25%. ستبدأ عملية صرف المعاشات يوم الاثنين المقبل، في تاريخ 15 مايو 2023 بشكل دوري على كافة المستفيدين أو المستحقين لهذا المعاش إن صح التعبير.

أماكن صرف معاش تكافل وكرامة

يمكن لكافة المواطنين المصريين من صرف معاش تكافل وكرامة عبر أي ماكينة تابعة للهيئة القومية للبريد المصري.

يمكن صرف المنح التكافلية والكرامة عبر ماكينات الصراف الآلي في البنوك أيضًا.

معرفة قيمة المعاش بعد الزيادة

قيمة معاش تكافل وكرامة ستصل إلى 625 جنيهًا بعد زيادة 25%، بدلاً من 500 جنيه للمواطنين المستحقين. بالنسبة للمسنين الذين يحصلون على 450 جنيهًا ستصبح 562.5 جنيه بعد زيادة المنحة في أبريل الماضي. يتم صرف معاش تكافل وكرامة للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة الذين يحصلون على 450 جنيهًا بمبلغ 562.5 جنيه شهريًا بعد الزيادة. يتم صرف معاش تكافل وكرامة للأيتام بمبلغ 437.5 جنيهًا بعد الزيادة بدلاً من 350 جنيه.

ما هو معاش تكافل وكرامة

معاش تكافل وكرامة هو برنامج اجتماعي حكومي مصري يهدف إلى توفير دعم مالي للأسر الأكثر احتياجا. يقدم البرنامج معاشًا شهريًا يتراوح بحسب حجم الأسرة وظروفها الاجتماعية والاقتصادية، وذلك لضمان الحد الأدنى من مستوى المعيشة الكريمة.

خطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة

إذا كنت ترغب في الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة، يمكنك اتباع الخطوات التالية:

قم بزيارة الموقع الرسمي لبرنامج معاش تكافل وكرامة من هنا.

إدخال الرقم القومي الخاص بك أو للشخص الذي ترغب الاستعلام عن حالته.

اضغط على رابط “الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة”.

أدخل البيانات المطلوبة مثل رقم البطاقة الشخصية أو رقم القيد.

اضغط على زر البحث لتظهر لك النتائج.

كيفية الاشتراك في برنامج تكافل وكرامة

الاشتراك في برنامج تكافل وكرامة يتطلب اتباع الخطوات التالية:

قم بجمع الوثائق المطلوبة التي تثبت الحالة الاقتصادية للأسرة.

قم بتقديم الطلب عبر الموقع الرسمي للبرنامج، أو بزيارة أقرب مكتب فرع تكافل وكرامة في منطقتك.

انتظر مراجعة الطلب من قبل الجهات المعنية، حيث ستقوم بزيارة المنزل للتحقق من الحالة الاجتماعية والاقتصادية للأسرة.

في حالة الموافقة على الطلب، ستبدأ الأسرة في استلام معاش تكافل وكرامة الشهري.

معاش تكافل وكرامة 2023 والزيادة المقررة

يتم تحديد قيمة معاش تكافل وكرامة بناءً على مجموعة من العوامل بما في ذلك الدخل وعدد أفراد الأسرة والظروف الصحية والاجتماعية. وتشير التقارير إلى أنه من المتوقع أن يحصل برنامج تكافل وكرامة على زيادة في الميزانية العامة للدولة في عام 2023. هذا يعني أن الأسر المستفيدة ستستفيد من زيادة في معاش تكافل وكرامة الذي يتلقونه.

معاش تكافل وكرامة هو برنامج أساسي يساعد العديد من الأسر على التغلب على تحديات الحياة اليومية، خاصة غلاء الأسعار. ومع زيادة الميزانية المتوقعة في عام 2023، يتوقع أن يستفيد المزيد من الأشخاص من هذا البرنامج. بالرغم من الظروف الصعبة، يظل هناك الأمل في الدور الذي تلعبه الحكومة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في توفير الدعم لأولئك الذين يحتاجونه أكثر.

خدمة عملاء معاشات تكافل وكرامة للاستفسار والشكاوي

يمكنكم تقديم تظلم أو شكوى لفائدة خدمة عملاء معاش تكافل وكرامة عبر الاتصال برقم الخط الساخن التالي: 19680 أو عبر البريد الإلكتروني tk.grievance@moss.gov.eg أو من خلال زيارة الموقع الرسمي.