صرف معاشات شهر أغسطس 2021 من محفظة المحمول دون الذهاب إلى مكاتب التأمينات بالخطوات

استعدت الهيئة القومية للتامين الاجتماعي لتجهيز كافة السبل التي من شأنها التيسير على المواطنين في عملية صرف المعاشات لشهر أغسطس الحالي 2021، حيث أعلنت خلال الأيام الماضية عن إتاحة بعض الطرق السهلة لصرف المعاشات خلال هذا الشهر ومن أبرز هذه الطرق هي الصرف من خال محفظة الهاتف المحمول، وهذا الخيار تم توفيره للمواطنين خلال هذا الشهر، وقد أكدت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أنه تم توقيع بروتوكول تعاون مشترك مع شركات الاتصالات في مصر سواء شركة فودافون، و شركة اتصالات، والشركة المصرية للاتصالات “وي”، وشركة اورانج بهدف التسهيل على أصحاب المعاشات، كما أوضحت الهيئة القومية أن هذه الإجراءات جاءت في إطار توجه الدولة للتحول إلى مجتمع أقل اعتماداً على أوراق النقد وذلك من خلال إتاحة البدائل الإلكترونية، ومن خلال مقال اليوم سنتعرف على كيفية صرف المعاشات من خلال محفظة الهاتف المحمول بالخطوات دون الذهاب إلى مكاتب التأمينات والمعاشات لصرف المرتبات.

خطوات صرف المعاشات من خلال محافظة الهاتف المحمول.

بعد أن تعاونت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي مع شركات الاتصالات في جميع أنحاء الدولة المصرية لصرف المعاشات، شهدت جميع أفرع شركات الاتصالات إقبالاً كبيراً خلال الأيام الماضية لمعرفة كيفية القيام بالأمر، وكذلك معرفة الإجراءات اللازمة لإتمام الأمر والقيام بصرف المعاشات دون بذل أي مجهود او ضياع الوقت عند الذهاب إلى مكاتب البريد الأخرى.

1- في بداية الامر يتوجه صاحب المعاش إلى أقرب فرع من فروع شركات الاتصالات التابع لها خط الهاتف المحمول، ليتم فتح محفظة إلكترونية.

2- توقيع صاحب المعاش على طلب صرف المعاش بفرع الشركة.

3- بعد التوقيع ستقوم الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي باستكمال باقي الإجراءات مع شركة الاتصالات لتيسير الإجراءات على صاحب المعاش.

وقد أكدت الهيئة أن هذا القرار جاء انطلاقا من دور الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في العمل على توفير كافة السبل التي من شانها نشر الخدمات التي يحتاجها المواطنين، بالإضافة إلى دعم مسار التحول إلى الخدمات الرقمية.

مع العلم أن هناك العديد من الخدمات التي تقدمها المحفظة الإلكترونية للمواطن بمجرد استخراجها، كما ان هذه الخدمات تقوم بتلبية احتياجات المواطن وتستهدف إرضاء المواطن بشكل كبير، دعونا نتعرف على بعض المميزات التي تحتويها المحفظة الإلكترونية.

إجراء عمليات سداد المستحقات الحكومية والمرافق والجهات المختلفة.

إتاحة استخدام الرصيد الموجود بها في العديد من الخدمات مثل السحب النقدي والتحويل.