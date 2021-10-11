صرف أدوية مجانية لـ 394 حالة في قافلة طبية لجامعة قناة السويس

نظمت جامعة قناة السويس قافة طبية في قرية أبوخروع التابعة لمركز ومدينة أبوصوير بالإسماعيلية، وضمت القافلة عددًا من التخصصات الطبية والصيدلية إضافة إلى تخصص طب أسنان والطب البيطري، والتمريض وأيضَا الزراعة، وتأتي هذه القافلة في إطار الاجتماعي الذي تقوم به الجامعة من أجل رفع الضرر عن المواطنين ومساعدتهم على مواجهة التحديات.

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صرف أدوية مجانية لقافلة جامعة قناة السويس

وتعمل القافلة للكشف عن المواطنين ومعالجتهم من الأمراض التي تهاجمهم بدون الحصول على أى رسوم مالية في إطار المشاركة في مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى حياة كريمة، وعلى جانب آخر، أوضح رئيس جامعة قناة السويس الدكتور أحمد زكي، أن الجامعة تولي اهتمامًا كبيرًا بدورها بالمشاركة في الحياة المجتمعية، المبادرة الرئاسية، وعلى رأس هذه القوافل مبادرة حياة كريمة التي أعلنت عنها رئاسة الجمهورية.

قافلة طبية لجامعة قناة السويس توضح أعراض سرطان الثدي

وأوضح رئيس جامعة قناة السويس، أن القافلة الطبية أجرت الكشف عن 394 حالة، وقررت صرف الأدوية لهم مجانًا لرفع الضرر عنهم وتقديم حياة أفضل لهم.

وأجرت القافلة الطبية ندوة بحضور عدد كبير من السيدات للحديث عن أعراض واكتشاف سرطان الثدي وسرعة الوقاية منه عند ظهور الأعراض، إضافة إلى مدهم بالمعلومات عن فيروس كورونا، وكيفية مواجهته.

أزمات وطرق الوقاية منها في قافلة جامعة قناة السويس

ولم تقتصر القافلة الطبية للكشف عن المواطنين فقط، بل شملت تخصصات في مجال الطب البيطرى، وتم الكشف عن 27 حالة بيطرية تتنوع هذه الحالات ما بين أغنام، وأبقار، إضافة إلى دواجن، وقررت قافلة جامعة قناة السويس صرف أدوية بيطرية لهم مجانًا.

كما نظمت قافلة جامعة قناة السويس ندوة إرشاد زراعي مع المزارعين، ومدهم بالخبرات والمعلومات التي يحتاجونها، خلال الندوة طرح المزارعون عدد من المشكلات التي يواجهونها من بينها بياض لدقيق، إضافة إلى أزمة الدقيق والعنكبوت الأحمر وذبابة الفاكهة، وقدمت القافلة الطبية مجموعة إرشادات خاصة التغلب على القوارض و العفن الهبابي.