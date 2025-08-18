أخبار مصر

صدمة في الوسط الرياضي.. وفاة لاعبة الجودو دينا علاء في حادث مأساوي

أحمد المدبولي

خيم الحزن على الوسط الرياضي المصري بعد أنباء وفاة لاعبة الجودو دينا علاء، عضو فريق نادي سموحة، في حادث مأساوي بمحافظة الإسكندرية.

ووفقاً للتحقيقات الأولية، فقدت اللاعبة حياتها متأثرة بطلقات نارية أطلقها عليها زوجها خلال مشاجرة أسرية.

وقد عثرت الأجهزة الأمنية على الزوج مصاباً بجانبها، حيث يخضع حالياً للعلاج في المستشفى وتحقيقات موسعة.

وخيمت حالة من الصدمة على محبي ومتابعي رياضة الجودو، فيما نعى نادي سموحة لاعبته الراحلة، مؤكداً أنها خسارة كبيرة للرياضة المصرية.

وقد باشرت النيابة العامة التحقيق في الحادث، وأصدرت قراراً بتشريح الجثة للوقوف على ملابسات الواقعة المؤلمة.

 

