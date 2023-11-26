صدفة تجمع “كيمو وأنتيمو” بعد سنوات من جديد.. وفاة طارق عبدالعزيز بذكرى وفاة عامر منيب

“البقاء لله”؛ بهذه الكلمات أكد أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية وفاة الفنان طارق عبد العزيز بعد أن تعرض لوعكة صحية خلال الساعات الأخيرة من حياته، ويأتي رحيله في ذكرى وفاة المطرب الراحل عامر منيب الذي فارقنا في مثل هذا اليوم منذ عدة سنوات، فما زالت ذكراه تتردد في قلوب الناس وتبقى مواقفه الإنسانية القوية حاضرة في الذاكرة.

صورة تجمع الراحليين عامر منيب وطارق عبد العزيز

سبب وفاة طارق عبدالعزيز

أجرى الفنان الراحل عملية جراحية في القلب حيث نشر على حسابه فيسبوك تفاصيل نجاح العملية وشكر الجميع على دعمهم ودعائهم له بالشفاء، في حين أن رحيله جاء بعدما تعرض لوعكة صحية خلال تصويره لمسلسل “بقينا اتنين” حيث سقط وتعرض لتشنجات وتوقف قلبه، وعلى الفور نُقل إلى المستشفى رفقة ابنه.

رحيل عبدالعزيز في ذكرى وفاة منيب

من جانب آخر فاليوم يمثل الذكرى السنوية لوفاة المطرب الراحل عامر منيب الذي فارقنا في مثل هذا اليوم في عام 2011م حيث تعرّض منيب لعدة محن صحية ودخل في غيبوبة شبه كاملة حيث أُجريت له عملية استئصال جزء من القولون بعد تدهور حالته الصحية.

فقد جاء رحيل كل من طارق عبد العزيز وعامر منيب في ظروفٍ متشابهة من الصحة والموت يجلب التأمل في غرابة هذا اللقاء بين الحياة والموت، ويثير الاهتمام في كيفية تقاطع مصائر الأشخاص في لحظاتٍ غير متوقعة.