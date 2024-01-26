صحفي بالأهرام ينتقد وزير الشباب على حسابه بمنصة “X”

انتقد الصحفي بالأهرام والناقد الرياضي، طارق رمضان، وزير الشباب المصري، أشرف صبحي على حسابه بمنصة التواصل الاجتماعي “X”.

وزير الشباب أشرف صبحي في اجتماع مع مجموعة من الشباب المؤثر- مصدر الصورة: إكس

وصرح رمضان قائلاً “وزير الرياضة جاب شباب مؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي معاهم الشارة الزرقاء “موثقة يعني”، وقعد معاهم لأنهم بيشكلوا وعي الشباب، وطلب منهم إظهار جهد الوزارة”.

وتساءل رمضان مستنكرا “طيب اسمهم إيه الشباب دول ما قالش، طيب صورة قريبة ليهم يمكن نعرفهم طالما مؤثرين مافيش، طيب مؤثرين في أي حتة ما قالش وكدهون”.