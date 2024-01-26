صحفي بالأهرام ينتقد وزير الشباب على حسابه بمنصة “X”
انتقد الصحفي بالأهرام والناقد الرياضي، طارق رمضان، وزير الشباب المصري، أشرف صبحي على حسابه بمنصة التواصل الاجتماعي “X”.
وصرح رمضان قائلاً “وزير الرياضة جاب شباب مؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي معاهم الشارة الزرقاء “موثقة يعني”، وقعد معاهم لأنهم بيشكلوا وعي الشباب، وطلب منهم إظهار جهد الوزارة”.
وتساءل رمضان مستنكرا “طيب اسمهم إيه الشباب دول ما قالش، طيب صورة قريبة ليهم يمكن نعرفهم طالما مؤثرين مافيش، طيب مؤثرين في أي حتة ما قالش وكدهون”.
وزير الرياضة جاب شباب مؤثرين علي مواقع التواصل الاجتماعي معاهم الشارة الزرقا موثقة يعني وقعد معانم لانهم بيشكلوا وعي الشباب وطلب منهم اظهار جهد الوزارة طب اسمهم اية الشباب دول ماقالش طب صورة قريبة ليهم يمكن نعرفهم طالما مؤثرين مافيش طب مؤثرين في اي حتة ماقالش وكدهون pic.twitter.com/KZzutG2xr2
— Tarek Ramadan (@traek667005) January 25, 2024