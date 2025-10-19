أخبار مصر

صالح يطلق أغنية “ماشي بشتري” ويكشف عن رحلته في عالم الراب

أحمد علي زينهم

كشف الفنان المصري صالح عن أحدث أعماله الغنائية، وهي أغنية راب جديدة تحمل اسم “ماشي بشتري”، كتب كلماتها ولحنها وقدم أداءها بنفسه، بينما تولى إخراجها المخرج ياسر حماية.

 

وتتناول الأغنية فكرة النظرة الواقعية للحياة والاختيارات اليومية التي يواجهها الناس، بأسلوب بسيط وقريب من الجمهور، يجمع بين العمق والصدق الفني.

 

وقال صالح، خريج كلية التربية، إن رحلته الفنية في عالم الموسيقى والراب بدأت منذ طفولته، مشيرا إلى أن شغفه بالموسيقى والغناء ظهر منذ المرحلة الابتدائية، حيث كان يقضي معظم وقته في الاستماع للألحان وتكوين أفكاره الخاصة.

 

وأوضح أن دعم أسرته، وخاصة والده ووالدته، كان العامل الأهم في استمراره وتطوير موهبته، مضيفا: “الدعم ده هو اللي خلاني أقدر أوصل للمرحلة دي وأصقل الموهبة اللي جوايا”.

 

وأشار صالح إلى أنه بدأ مشواره الفني من خلال التلحين والغناء، قبل أن يطور تجربته ليمزج بين الكتابة والتلحين والراب بطريقته الخاصة، لافتا إلى أنه تعاون مع فنانين كبار مثل علي الحجار ومدحت صالح، معتبرا مشاركته معهم شرفا ومسؤولية فنية كبيرة.

 

وأعرب صالح عن طموحه في الوصول إلى جمهور أوسع، مؤكدا أنه يجهز لمجموعة من الأعمال الجديدة، قائلًا: “أنا مكمل ومستمر، وعايز أوصل صوتي لكل الناس، وأثبت إن الراب المصري ليه هوية خاصة مش شبه أي حد تاني”.

عن الكاتب:
أحمد علي زينهم

محرر صحفي منذ عام 2005 حتى الآن، ومعد برامج منذ عام 2012، حاصل على ليسانس الاداب جامعة عين شمس. محرر صحفي ورئيس قسم الحوادث ف النبأ سابقا وفي محرر وكالات فيتو سابقا، ومعد لعدة برامج أبرزهم معد برنامج المسامح كريم ومدير تحرير برنامج خيط حرير ع قناة القاهرة والناس وحاليا مستشار اعلامي لعدد من الشخصيات والنجوم.


