صاحبة نظرة ثاقبة وتنظر لوالدها برهبة.. معلومات لا تعرفها عن سارة ابنة الفنان عادل إمام

سارة عادل إمام واحدة من الشخصيات الغامضة التي يبحث الجمهور دائماً عن معلومات عنها، خاصة بعد معرفة الجميع بأن والدها رفض دخولها عالم التمثيل رغم موهبتها التي تحدثت عنها بعض الفنانات، ولذلك في السطور التالية سوف نتعرف سوياً على أبرز المعلومات عن ابنة عادل إمام.

معلومات عن سارة عادل إمام

ولدت سارة عام 1977 وعمرها الآن يناهز 48 سنة، وهي الإبنة الثانية للنجم عادل إمام، بعد رامي وقبل محمد إمام، ووالدتها هي السيدة هالة الشلقامي.

درست سارة الإعلام في الجامعة الأمريكية، ولم تتجه للفن، ولا تحب الظهور الإعلامي إلا في المناسبات الخاصة، على سبيل المثال ظهرت في حفل خطبة عادل ابن شقيقها رامي في العام الماضي.

تزوجت سارة وأنجبت ثلاث بنات ضمن قائمة أحفاد عادل إمام وهن: هالة، وكاميليا، وأمينة.

أسرار عن ابنة عادل إمام

في حوار سابق ببرنامج “ليلتي” للنجم عادل إمام، ظهرت ابنته سارة وتحدثت عنه بحب شديد، وكشف هو عنها سر للجمهور.

حيث قالت سارة إنها تشعر بالرهبة عندما تنظر لوالدها، ولذلك كانت تلجأ دائما لوالدتها عندما تريد أي شيء.

ولكن في نفس الوقت أكدت إنه شخص متفهم ولا يفرض رأيه عليها، ودائماً يتركها تتخذ القرارات بنفسها، وأشارت إلى أن دخولها الجامعة جعلها تتقرب إليه أكثر، وأصبحت تتلقى منه الكثير من النصائح.

أما عادل إمام فوصف ابنته سارة بطريقته المرحة بأنها تشبه حبة الفراولة داخل سوق سمك في العائلة، وأوضح أن لها نظرة ثاقبة في الأشخاص، وعندما تقول أن هذا الشخص جيد أو سيء، نتأكد بعد فترة أن رؤيتها صحيحة في قراءة الأشخاص.