صابرين عن طارق عبد العزيز: لسه مكلمني وقالي إنه مش مبسوط وشغال من غير نفس

نعت الفنانة صابرين، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” الفنان طارق عبد العزيز، الذي رحل عن عالمنا أمس الأحد الموافق 26 نوفمبر الجاري، إثر أزمة قلبية مفاجئة أثناء تصويره أحدث أعماله الفنية.

الفنان طارق عبد العزيز والفنانة صابرين - مصدر الصورة: يوتيوب بالإضافة إلى تعديل خاص بكاتب المقال

حيث نشرت صابرين، صورة للفنان الراحل طارق عبد العزيز، وعلقت عليها قائلة: “كنت لسه بتكلمني أول امبارح يا طارق وكنت بتقول إنك مش مبسوط وبتشتغل من غير نفس.. وشوفت فيلم وأنا طفلة وكنت عايز تكلمني عشان بتحس إني طيبة طول عمري.. وإن ابتسامتي بتفكرك بالزمن الحلو”.

وأضافت: “هو انت كلمتني ليه؟ كنت بتودع صحابك؟ لا حول ولا قوة إلا بالله.. عزائي الوحيد إنك في آخر المكالمة كنت بتضحك وقولت لي إنك دلوقتي مبسوط.. بس أنا حزينة وقلبي وجعني أوي يا طارق.. دموعي مش مخلياني عارفة أكتب إيه”.

وتابعت: “روح يا طارق عند اللي إن شاء الله هتسعد بجواره ويسكنك الفردوس الأعلى يا أطيب خلق الله.. ياه ع الوجع.. ربنا يصبرنا جميعًا”.

الجدير بالذكر أن الفنان طارق عبد العزيز، شارك مع الفنانة صابرين، مؤخرًا في مسلسل “أعمل إيه” الذي عرض في سبتمبر 2022، حيث قام بدور (شوقي المحامي)، في العمل الذي ضم عدد من النجوم أبرزهم: خالد الصاوي، وهناء الشوربجي، وندى بسيوني، من تأليف: محمد الحناوي، وإخراج: أحمد عبد الحميد.