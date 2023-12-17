صابرين تبدأ تصوير مسلسل «مسار إجباري» في يناير القادم

تبدأ الفنانة صابرين تصوير أولى مشاهدها لمسلسل “مسار إجباري” المكون من 15 حلقة، في شهر يناير المقبل، تمهيداً لعرضه في شهر رمضان 2024.

صابرين - صورة أرشيفية

وتتعاقد الشركة المنتجة مع باقي فريق العمل الأيام المقبلة لبدء التصوير، حيث تدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي تشويقي، العمل يشارك في بطولته كلا من: أحمد داش، وعصام عمر، وتأليف باهر دويدار، وإخراج نادين خان.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة صابرين مسلسل “أعمل إيه”، وشارك في بطولته عدد من الفنانين أبرزهم: خالد الصاوي: هناء الشوربجي، نور إيهاب، إيمي الجندي، بيلار أحمد، ندى بسيوني، محمد مهران، صبري عبد المنعم، إيناس جابر، طارق عبد العزيز، وتأليف محمد الحناوي، وإنتاج سيرجي، وإخراج أحمد عبد الحميد.