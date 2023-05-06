شّهرت بأولادها حتى تكون تريند| اليوتيوبر أم نور تتهم أولادها بممارسة زنا المحارم وعلاقات غير مشروعة| تفاصيل القصة من البداية

ظهرت سيدة تُدعى أم نور على قناتها الشخصية عبر موقع “يوتيوب” بأسم أم نور والتي كانت تستخدمها في نشر فيديوهات عن حياتها اليومية وقامت بنشر فيديو تَدعي أنها وجدت أبنها يمارس أفعالًا مخلة بالأداب مع أخته.

بداية قصة أم نور

كانت أم نور تمتلك قناة على موقع”يوتيوب” تستخدمها في نشر فيديوها بهدف تحقيق الربح السريع، لكن لم تجري الأمور كما خططت لها حيث أنها لم تحصل على نسب مشاهدة عالية مما يترتيب عليه عدم كسب المال المتوقع.

الفيديو المثير للجدل

على خطى التريند نشرت أم نور فيديو برفقة أولادها تَدعي أنها دخلت عليهم لتجدهم يمارسوا علاقة جنسية، في الحالة الطبيعية كان يجب على الأم أن تبحث عن السبب وراء هذا وتحل هذه المشكلة بينها وبين أبنائها.

لكن بدلًا من ذلك أحضرت الأم أبنائها وبدأت في تصوير فيديو لتحكي ما حدث بالتفاصيل دون مراعاة لحساسية الموضوع أو لمشاعر الأطفال، كما أنها بدأت في التحدث معهم وطلبت منهم أن يشروحوا ما حدث أمام كاميرا التصوير.

هذا الأمر التي تسبب في جدل ورفض كبير من جميع رواد وسائل التواصل الإجتماعي، كذلك بدأ الكثير من الأشخاص في تقديم بلاغات عبر الأنترنت ضد هذه السيدة التي تفعل هذا بأولادها.

ضبط وإحضار لليتوتوبر أم نور

مع كل هذا الجدل أمرت النيابة العامة بظبط وإحضار السيدة بسبب ما نشرته، حيث نشرت النيابة العامة بيان رسمي مساء يوم الأربعاء تذكر فيه أنها رصدت فيديو لهذه السيدة وهي تتحدث عن إقامة علاقة بين طفليها، كذلك ذكرت في الفيديو أنها شاهدت محادثة بين إبنها وشخص آخر، كان ذلك الشخص يطلب من إبنها ممارسة علاقة جنسية معه.

ذكرت النيابة العامة أنها تلقت بلاغ من المركز القومي للأمومة والطفولة ويتضمن البلاغ مقطع الفيديو التي نشرته السيدة ومعها ثلاثة أطفال منهم أثنين أصحاب الواقعة، وذلك بهدف تحقيق نسب مشاهدات عالية وتحقيق مكاسب طالة.

كما أتهم المجلس القومي للأمومة والطفولة الأم بالإتجار بالبشر واستغلال الأطفال في كسب المشاهدات.

قصة طلاق اليوتوبر أم نور

بعد التحقيقات تبين أن هذه السيدة مطلقة وتقيم في الخصوص وذكرت على قناتها الشخصية أن سبب الطلاق هو الخلاف في تربية الأبناء.

ذكرت السيدة أنها تطلقت من زوجها بعد مرور 18 عام على الزواج، بعد الطلاق تزوجت من شخص آخر كانت تحبه، كذلك كانت تذكر عبر فيديوهاتها أنها كانت تعيش حياة سعيدة معه وأنها أصبحت حامل منه.

رد طليقها على ما حدث

على أثر ما حدث نشر طليق هبه فيديو عبر موقع “يوتيوب” ظهر معه فيه البنت التي أدعت أمها أن شقيقها مارس الرذيلة معها، كذلك ذكر أنه مستاء مما حدث لأبنائه ووضح أنه ذهب بأبنته إلى طبية متخصصة لتكشف عليها، وكان تقرير الطبيبة أن البنت لم تتعرض لأي أعتداءات جنسية من أي شكل.