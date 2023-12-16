كتب – إبراهيم فايد

«شيماء طه» مذيعة مصرية ضمن الفائزين بجائزة Sovas الأمريكية

جائزة جديدة تضاف لملف إنجازات المواهب الصوتية المصرية العاملة في الكيانات المحلية والدولية؛ بعد أن نجحت المعلقة الصوتية المصرية «شيماء طه» في الفوز بجائزة «The Voice Arts Awards» المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية تحت رعاية مؤسسة Society of Voice Arts and Sciences والتي ترشح لها عدد كبير من أبرز صناع المحتوى الصوتي حول العالم؛ حيث تأتي تلك المسابقة ضمن أبرز الفعاليات الدولية لتكريم المواهب والمشاريع الصوتية المتميزة وتقديم المنح التدريبية والتمويلية، ورغم تأسيس المسابقة منذ 10 أعوام فقط إلا أنها حجزت مكانتها على خطى المسابقات العالمية الكبرى مثل Oscars وEmmys وTonys.

«شيماء» فنانة مصرية حباها الله نعمة الحنجرة الذهبية والصوت الملائكي الذي استطاعت توظيفه في مجالات وغايات عديدة ما بين قراءة وتسجيل الكتب الصوتية لنشر المحتوى الثقافي والبودكاست بين جموع القراء، وكذا تقديم أفلام الكارتون والمحتويات التربوية الخاصة بالأطفال، ناهيك عن مجال الدعاية والإعلان الذي ساهمت فيه بقوة لصالح شركات وكيانات محلية وإقليمية ودولية على رأسها برامج الأمم المتحدة واليونسكو، كما أن لها باعًا كبيرًا في الترويج لقضايا هامة كسرطان الأطفال وحقوق المرأة وغيرها من مضامين صوتية خاصة بجمعيات ومجالس عاملة في مجال حقوق المرأة…، كما وساهمت في أداء العديد من الإعلانات الصوتية لمنتجات شهيرة تركت خلالها بصمة من حيث الأداء والإتقان وحسن التعبير وإيصال الرسالة بنبراتها المميزة.

ختامًا، وفي تعقيبها على الفوز بالجائزة أكدت «شيماء» أن السعي والإصرار والمواظبة على تدريبات طبقات الصوت والحفاظ على سلامة الأحبال الصوتية من أي جهد زائد والحرص على تعلم كل ما هو جديد هو أساس النجاح في هذا المجال؛ وبعد مسيرة تخطت الخمسة أعوام من النجاح في مجالات Voice Over والتدريس والتراجم وغيرها، ما زالت «شيماء» طامحة في المشاركة ضمن عمل فني ضخم تجسد خلاله شخصية محورية في كارتون تربوي يفيد الأطفال أو عمل فني اجتماعي يعود بالمنفعة على كل أفراد الأسرة، كما وتسعى جاهدةً لتنال حظًا أَوْفَر كمذيعة لبرنامج شهير ومؤثر.