شيماء سيف: “اتربيت في شبرا مع جدتي ولما ماتت كأني خدت طلقة”

كشفت الفنانة شيماء سيف عن تفاصيل طفولتها وذكرياتها مع جدتها الراحلة، لافتة أن وفاة جدتها كان بمثابة طلقة النار بالنسبة لها، مضيفة: “كان عندي 14 سنة، وكنت أول مرة أحس فيها بالألم، والموت ده بالنسبة لي زي طلقة نار، وأتمنى ما أجربهاش تاني لأنه أكتر حاجة بترعبني”.

شيماء سيف - صورة أرشيفية

وأضافت الفنانة شيماء سيف خلال لقائها على قناة المشهد، أنها عاشت طفولتها في شبرا مع جدتها، مضيفة: “أنا اتربيت في شبرا مع جدتي، وكنت طول الوقت معاها لأن والدتي كانت بتشتغل، وخدت منها كل حاجة في الحياة الطيبة والحنية ووسواس النضافة، وكنا ساكنين في الدور الأول، وطول الوقت كنت قاعدة على الشباك بره، وكل اللي رايح واللي جاي كان ياخدني فـ اتربيت في بيوت كتير بأشكال ومستويات كتير، وكل البيوت كانوا جزء مني وسابوا جوايا حاجات، منهم اللي دكتور واللي سواق تاكسي، والحاجة الوحيدة اللي اجتمعوا عليها هي الأصالة والجدعنة.

وتابعت: “لسة لحد دلوقتي بزورهم، والحاجات صغرت أوي عليا، يعني زمان كنت بشوف مدخل البيت كبير وواسع، لكن دلوقتي أقسم بالله بدخل بالجنب، والعيشة ومهما عيشت وسكنت في قصور ولا يجي حاجة جنب ذكرياتك وريحة أهلك زمان، ولا فيه زي السعادة وراحة البال اللي أنا كنت فيها”.