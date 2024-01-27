شيماء سيف: أنا وجوزي سمن على عسل.. وأتمنى أكون أم قريب

تحدثت الفنانة شيماء سيف، خلال حوارها على قناة “المشهد”، عن الشائعات التي ترددت مؤخرًا على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن انفصالها عن زوجها محمد كارتر، لافتة أنها عارية تمامًا من الصحة.

شيماء سيف وزوجها محمد كارتر - صورة أرشيفية

وأضافت شيماء سيف: “أنا ومحمد سمن على عسل، وهو من النعم الكتير اللي ربنا أنعم عليا بيها، هو حنين وراجل وزوج كويس جدًا، وأتمنى أعيش مرحلة الأمومة قريب، ويا رب يرزقني أنا وكارتر بولد أو بنت، اللي يجيبه ربنا حلو”.

وتابعت قائلة: “ربنا سبحانه وتعالى أنعم عليا بنعم كتير في حياتي أهمها وجود أمي بصحة وعافية، ونعمة دعواتها ليا دي نعمة كبيرة، ونعمة إخواتي ونعمة الصحة، ونعمة حب الناس ودي نعمة مهمة وكبيرة وبحبها، ونعمة التوفيق”.

وتابعت: “أمنيتي إن أمي ربنا يخليها ليا وتفضل عايشة بصحة وعافية وتكون مبسوطة، وإن جوزي ربنا يكرمه ويسعده ويفضل في حياتي ويفضل يحبني، وكل ده في إيد ربنا، وأنا بتمناه لكنه مش ناقصني هو موجود وبتمنى إنه يدوم”.