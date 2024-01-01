شيرين عبد الوهاب عن ارتباطها: أنا لسه في شهور العدة

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات الأخيرة الماضية أنباء تفيد بدخول الفنانة شيرين عبد الوهاب في علاقة عاطفية جديدة، وذلك بعد انفصالها عن الفنان حسام حبيب منذ أيام قليلة.

شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب في صورة سابقة - مصدر الصورة: وكالات بالإضافة إلى تعديل خاص بكاتب المقال

وقد نفت شيرين جميع الأنباء المتداولة مؤكدةً في تصريحات صحفية أن تلك الأخبار غير صحيحة نظرًا لاستمرارها في فترة العدة، حيث صرّحت: “مفيش ارتباط أنا لسه في شهور العدة”.

الجدير بالذكر أن الفنانة شيرين عبد الوهاب، انفصلت عن زوجها الفنان حسام حبيب، في 14 ديسمبر الماضي، بعد زواج دام لأكثر من خمس سنوات، وذلك إثر خلافات بينهما دفعتها إلى مغادرة المملكة العربية السعودية منفردة بعد مشاركتها في حفل “روائع السنباطي” خلال موسم الرياض الحالي.

وفي أول تعليق لها بشأن طلاقها من حسام حبيب، أكدت شيرين أن الانفصال تم بشكل رسمي وباطني وأنها وزوجها السابق بصحة جيدة وبخير، ولم تتأثر بالطلاق كما حدث في المرة السابقة.