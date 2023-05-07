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شيرين عبد الوهاب تعلن عن تعاون مع حسام حبيب “حسام ده زي القمر عماله أعاكسه من الصبح بس هو بيتكسف” | صور

عبد الرحمن رضا

نتابع في هذه الفترة عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة فيسبوك وإنستجرام وغيرهما، رحلة الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب وزوجها حسام حبيب، من دبي إلى المملكة العربية السعودية، من خلال صور وفيديوهات لهما.

شيرين عبد الوهاب تعلن عن تعاون مع حسام حبيب "حسام ده زي القمر عماله أعاكسه من الصبح بس هو بيتكسف" | صور 3 7/5/2023 - 12:19 ص

وقالت شيرين عبد الوهاب إنها سوف تتعاون في عمل فني مع زوجها الفنان حسام حبيب، كما مدحته وداعبته في الحديث، ولكن قالت إنه يخجل.

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حيث قالت شيرين : “حسام ده زي القمر عماله أعاكسه من الصبح بس هو بيتكسف بيدعمني دايما وبقوله ربنا يخليك ليا وتفضل جنبي كده علطول سندي وضهري وحبيبي وكل الناس ليا هو أهلي كلهم”.

بينما الجمهور علق على تصريح شيرين وقال : “أنا كشرين، أنا راضية، حسام حبيب قلبي..محبش في العالم كله قده، لو هشحت كده محبش إلا هو، جاري وحبيبي وروحي وكل ما ليه”، وأضاف آخر “وبعد يومين ترجعي تقلبي دماغنا”.

شيرين عبد الوهاب تعلن عن تعاون مع حسام حبيب "حسام ده زي القمر عماله أعاكسه من الصبح بس هو بيتكسف" | صور 1 7/5/2023 - 12:19 ص شيرين عبد الوهاب تعلن عن تعاون مع حسام حبيب "حسام ده زي القمر عماله أعاكسه من الصبح بس هو بيتكسف" | صور 2 7/5/2023 - 12:19 ص

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عبد الرحمن رضا

الكاتب الصحفي عبدالرحمن رضا، تخرج من كلية الآداب قسم الإعلام جامعة المنيا، وعمل لدى الكثير من الصحف الإلكترونية وبعض الصحف الورقية.

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