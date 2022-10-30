أخبار مصر

محاميها يرد بقوة على شائعة وفاة شيرين عبدالوهاب

إيناس المصري

رد المستشار ياسر قنطوش، محامي المطربة شيرين عبدالوهاب، على شائعات وفاتها بعد دخولها المستشفي.

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وقال محامي شيرين عبدالوهاب، التي تمر بأزمة صحية منذ عدة أيام بعد دخولها مستشفي لعلاجها من الإدمان بتوصية من شقيقها ووالدتها، أن ما يتم تداوله من أخبار عن وفاة شيرين عبدالوهاب ماهي إلا مجرد أخبار كاذبة وشائعات .

شيرين عبدالوهاب
شيرين عبدالوهاب

ونفي محامي شيرين عبدالوهاب، الأخبار المتداولة عن سفرها إلى الخارج من أجل العلاج، مؤكدا انها تتلقى العلاج بداخل مصر، وأهاب محامي شيرين في البيان الذي أصدره منذ قليل، الجميع بعدم تناول مثل تلك الأكاذيب وضرورة تحري الدقة، خاصة أن مثل تلك الأمور تؤثر على الحالة النفسية للفنانة شيرين عبدالوهاب.

وشدد على إتخاذه لكافة الإجراءات القانونية ضد مروجي مثل تلك الشائعات ضد الفنانة، بدون مستند أو دليل لأن ذلك يعتبر انتهاك للحياة الخاصة للفنانة.

شيرين عبد الوهاب
شيرين عبد الوهاب

وكانت شائعات طاردت الفنانة حول وفاتها، وشائعات أخرى تشير إلى سفرها إلى خارج البلاد، في الأونة الأخيرة وذلك على غرار دخولها إلى المستشفي لتلقي العلاج، إذ قال شقيقها محمد أن شقيقته تتعاطي المواد الممنوعة بتحريض من طليقها الفنان حسام حبيب وهو الذي نفاه الأخير بشكل كامل خلال لقائه مع الإعلامي عمرو اديب، منذ أيام قليلة.

إيناس المصري

حاصلة على ليسانس آداب قسم إعلام وأعمل في الصحافة الإلكترونية منذ 4 سنوات تقريباً وأقوم بتغطية أخبار الفن ونجوم المجتمع، أعمل في موقع نجوم مصرية لانه من اكثر المواقع حرصا على تقديم الاخبار بمصداقية تامة، من أفضل هواياتي كتابة الشعر والخواطر، متزوجة وأم لآربعة أولاد، وهم أغلى ما لدي في الحياة، أصولي فلسطينية ولكني مصرية الجنسية والهوى.

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