شيرين عبدالوهاب تسقط على المسرح بدبي وتعلق “ما يقع إلا الشاطر”.. شاهد الصور 

تداول الكثير من رواد السوشيال ميديا خلال الدقائق الأخيرة فيديو للفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب أثناء إحيائها حفل بمدينة دبي على خشبه مسرح الأرينا وظهرت في الفيديو وهي تسقط على خشبه المسرح بعدما تعثرت في أحد المايكات المثبتة على المسرح.

تعليق شيرين عبدالوهاب بعد سقوطها على المسرح

سقطت شيرين عبد الوهاب على خشبة المسرح بصوره مفاجئة بعدما تعثرت في أحد الأشياء المثبتة على المسرح وقام الكثير من فرقتها لكي يساعدوها على النهوض وبعدما ساعدوها على النهوض وقفت وهي تضحك وأمسكت بالمايك وتسخر من نفسها بصورة ضاحكة قالت “ما يقع إلا الشاطر”، لتتجنب الموقف المحرج الذي حدث لها وقالت أيضًا “دلوقتي هيسيبوا كل حاجة على السوشيال ميديا ويقولوا شيرين وقعت من على المسرح”.

تصريحات سابقة لشيرين عبدالوهاب عن حفل دبي

جدير بالذكر أن جمهور الفنانة شيرين عبدالوهاب قابلها بتصفيق حار قبل بدئها الحفل الغنائي المقام في دبي وقالت… “شوشو رجعت ومش هغتيب عنكم تاني”، وذلك بعدما قدمت لهم التحية وفجأة سقطت شيرين عبدالوهاب على المسرح في وسط الحفل، وفي تصريحات سابقة قالت “أخيرًا عدت للحياة، السمكة رجعت البحر واستنى الجديد”.