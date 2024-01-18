شيرين رضا عن ألبوم عمرو دياب الجديد: بإذن الله ناوية أسمعه

بعد الانتقادات التي تعرضت لها خلال الفترة القليلة الماضية بسبب التصريحات التي أدلت بها بشأن عدم استماعها حتى الآن لألبوم زوجها السابق المطرب عمرو دياب، ردت الفنانة شيرين رضا، على ذلك خلال لقائها ببرنامج “ET بالعربي” الذي يعرض عبر قناة “MBC4” حيث قالت أنها بالفعل تنوي سماع الألبوم قبل سفرها.

شيرين رضا وعمرو دياب - مصدر الصورة: وكالات بالإضافة إلى تعديل خاص بكاتب المقال

وأضافت شيرين، في تصريحاتها التليفزيونية أن سبب تأخرها في سماع أغنيات ألبوم الهضبة الجديد هو انشغالها الفترة الماضية فقط.

وتابعت: “في واحدة صاحبتي قالت لي إن الألبوم حلو جدًا وإنها سمعته حوالي 50 مرة.. وأنا بإذن الله ناوية أسمعه”.

الجدير بالذكر أن الفنانة شيرين رضا، يعرض لها حاليًا في السينمات فيلم “مقسوم”، وهو الفيلم الذي تقدم خلال دور مطربة معتزلة.

“مقسوم” بطولة: ليلى علوي، وشيرين رضا، وسماء إبراهيم، وسارة عبد الرحمن، وعمرو وهبة، من تأليف: هيثم دبور، وإخراج: كوثر يونس.