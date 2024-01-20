شيء لا يصدقه عقل| استخراج 12 معلقة ومسامير وبوجيه سيارة من معدة مريض بالمنوفية

حالة من الذهول انتابت الدكتور السيد الشايب، استاذ ورئيس قسم الكبد والجهاز الهضمى والمناظير بمستشفى جامعة المنوفية، وفريق الأطباء المعاون له، بعد أن قاموا بفحص مريض حضر للمستشفى وهو يعاني من آلام شديدة وقيئ مستمر، حيث تبين أنه ابتلع أدوات معدنية كثيرة وخطيرة.

لم يكن هناك أي مؤشرات لخطورة الحالة

في البداية أجرى أطباء مستشفى جامعة المنوفية الكشف التقليدي على مريض حضر وهو يشتكي من وجود آلام بالمعدة وقيء مستمر، وبعد أن مكث المريض 48 ساعة تحت الملاحظة، لم يظهر عليه أي علامات لوجود نزيف بالجهاز الهضمي، فتم إعطاءه المحاليل والأدوية اللازمة، إلا أن حالته تفاقمت بشكل كبير.

الأمر الذي دفع الدكتور السيد الشايب، لإجراء منظار عاجل على المعدة، لاكتشاف ما هو السبب في هذه الآلام التي لا تهدأ، وبالرغم من عدم أخبار المريض للطاقم الطبي بما أقدم عليه، وعلى الرغم من عدم وجود تاريخ مرضي نفسي للمريض، إلا أن المنظار كشف وجود أجسام معدنية غريبة بمعدته.

مسامير وأنسيال وموس حلاقة

وكشف المنظار عن تفاصيل دقيقة وخطيرة داخل معدة المريض، حيث أظهر وجود 12 معلقة شاي معدنية صغيرة، ومجموعة من مسامير البورمة والمسامير العادية، وأنسيال معدني، وموس حلاقة، بالإضافة إلى عدد 2 بوجيه سيارة.

ونظراً لصعوبة استخراج كل هذه المحتويات المعدنية عن طريق المنظار، قرر الفريق الطبي أن يحيل المريض لقسم الجراحة العامة، وذلك لإجراء عملية جراحية عاجلة لاستخراج ما بداخل المعدة من أجسام غريبة وخطيرة.

وكشف الفريق الطبي وفقاً لجريدة الأخبار المصرية، أن المريض حالته مستقرة، ولا يوجد أي خطورة على حياته في الوقت الراهن، كما أكد مدير قسم الجراحة بمستشفى الجامعة أن المريض يمكن أن يخرج خلال أسبوع بعد تعافيه بشكل كامل.