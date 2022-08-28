فاتورة أغسطس الأعلى في العام.. تحذيرات من استهلاك الكهرباء ونصائح هامة للترشيد

ارتفع استخدام الأجهزة الكهربائية، وخاصة المراوح ومكيفات الهواء في شهر أغسطس، حيث تعد الأعلى في درجات الحرارة خلال العام؛ وهذا يؤدي إلى احتمال حدوث زيادة كبيرة في تكلفة استهلاك فاتورة الكهرباء لشهر أغسطس، وكشف الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إن فاتورة الكهرباء التي تم تحصيلها في سبتمبر والتي تعكس الاستهلاك في أغسطس، هي أعلى تكلفة يتحملها المواطنون بسبب ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة طول الصيف.

شهر أغسطس أعلى فاتورة استهلاك

وأكد حمزة على ضرورة عدم تضليل المواطنين بقيمة فاتورة أغسطس التي تعكس الاستهلاك في يوليو والتي سيجدها معظم المواطنين قريبة من تكلفة الفواتير السابقة، مضيفًا إلى أن أعلى قيمة فاتورة يتحملها المشترك خلال العام هي فاتورة أغسطس وعلى المواطن الانتباه إلى معدل استهلاكه خلال هذه الأيام، وأن الإفراط في استخدام الطاقة من قبل المواطنين بشكل عام وخلال شهر أغسطس بشكل خاص وراء ارتفاع قيمة الفاتورة، مشيرًا إلى أنه يجب على المواطن توخى الحذر عند استخدام التكييف وخاصة خلال شهر أغسطس لأن درجات الحرارة المرتفعة تجعل البعض يسئ استخدام التكييف الذي يعد سبب رئيسي في ارتفاع قيمة الفاتورة.

ونصح “حمزة”، خلال حواره ببرنامج «8 الصبح» المذاع على قناة دي إم سي، بضبط جهاز التكييف على 25 درجة، وتنظيف الفلاتر باستمرار، وإغلاق الغرفة بإحكام، ويوصي بعدم الاستخدام الكثير لـ الغلاية والميكروويف، والفرن الكهربائي، لأنها تستهلك الكثير من الكهرباء، كما شدد على أن إفراط المواطنين في استخدام الطاقة بشكل عام وخلال شهر أغسطس بشكل خاص وراء ارتفاع قيمة فاتورة الكهرباء.

نصائح ترشيد استهلاك الكهرباء

هناك بعض النصائح للمواطنين حول الحذر عند استخدام الأجهزة الكهربائية بشكل عام وعند استخدام مكيف الهواء بشكل خاص، للمساهمة في تقليل تكلفة استهلاك فاتورة الكهرباء، وهذه النصائح كالتالي: