شمس الكويتية: لو جمعت الفلوس اللي دفعتها في المطاعم هشتري بيها بلد

أثارت الفنانة شمس الكويتية، جدلًا واسعًا بسبب التصريحات التي أدلت بها خلال الساعات القليلة الماضية، التي كشفت خلالها الكثير من الأسرار بشأن حياتها الشخصية.

الفنانة شمس الكويتية في جلسة تصوير سابقة - مصدر الصورة: وكالات

حيث قالت شمس، في مقطع فيديو نشرته عبر حسابها الرسمي على تطبيق “سناب شات”: “شمس اللي أنا فيها دلوقتي بحبها وبقدرها.. وأنا حاليًا مش زي الأول ولا 1% من الدلع اللي كنت مدلعاه لنفسي”.

وأضافت: “كنت فاكرة إن ده حب الذات.. يعني كنت ممكن أروح أتعشى في باريس.. كان ممكن أخد طيارة خاصة ومعايا الإكس وأقوله في محل آيس كريم عاجبني في روما أروح وأرجع والطيارة من دبي لروما كان بنتكلفنا بس وقود بـ 100 ألف دولار”.

وتابعت: “كل ده عشان بس أكل آيس كريم مش موجود غير في روما.. يااااي اتفو عليا.. ما أسخفني كنت.. وكنت أظن إن هذا هو حب الذات.. لو جمعت الفلوس اللي دفعتها في المطاعم هشتري بيها بلد”.

الجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة شمس، ظهورها كضيفة شرف ضمن أحداث مسلسل “سره الباتع” الذي عرض في السباق الرمضاني لعام 2023، وهو المسلسل الذي شارك فيه عددًا من النجوم أبرزهم: أحمد فهمي، وأحمد صلاح السعدني، وحنان مطاوع، وريم مصطفى، عن قصة الأديب الراحل: يوسف إدريس، وسيناريو وحوار وإخراج: خالد يوسف.