شمس الكويتية: المعايشة قبل الجواز بين الراجل والست حرية شخصية.. وطالما النية صافية خلاص

كشفت المطربة شمس الكويتية، موقفها من المساكنة، ورأيها في المعايشة قبل الزواج بين الرجل والمرأة، حيث قالت في تصريحات تليفزيونية: “المعايشة قبل الجواز بين الراجل والست حرية شخصية”.

المطربة شمس الكويتية في لقطات مختلفة - مصدر الصورة: حساب شمس على إنستجرام بالإضافة إلى تعديل خاص بكاتب المقال

وأضافت: “الموضوع بيرجع لنوايا الطرفين.. وشايفة إن المعايشة قبل الجواز حرية شخصية وربنا وحده اللي يعلم الأمور بين الشخصين”.

وتابعت: “طالما النية صافية بين الطرفين مش لازم تيجي ورقة عشان الجواز.. فيه ناس كتير متجوزة علاقتهم حرام عشان بيخونوا بعض.. وده مش معناه إني بحرض الناس على كده”.

وعن علاقتها بزوجها السابق، قالت شمس الكويتية: “لسه شغالين مع بعض وبرغم انتهاء صفة الزواج لكن لم تنتنه العلاقة.. في إنساس ما بيسيبش أثر سيء وأي علاقة مريت بيها مفيش حد مش موجود معايا دلوقتي كلهم أصدقائي وبنتعامل بكل احترام وود”.