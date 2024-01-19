شقيق ياسمين عبد العزيز ينشر صورة لها وهي طفلة صغيرة على فيس بوك ويعلق عليها تعليق مفاجئ بعد انفصالها عن أحمد العوضي

قام الفنان وائل عبد العزيز شقيق الفنانة ياسمين عبد العزيز، بتوجيه رسالة لها بعد طلاقها من الفنان أحمد العوضي.

ياسمين عبد العزيز وشقيقها- المصدر: "انستجرام"

ومن جانبه فقد قام وائل عبد العزيز بنشر صورة لشقيقته وهي طفلة صغيرة، وذلك من خلال خاصية “ستوري” على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي الشهير فيس بوك، وعلق على الصورة قائلا: “ربنا يكتبلك الخير ويطبطب على قلبك” الصمت لغة الملوك “.

ونشر وائل تدوينه أخرى، كتب من خلالها:” والله أنا حزين على الي حصل جدا وحزين على إلي الناس وصلتلوا من سواد القلب ربنا يهدي الجميع وطبطبوا على بعض الدنيا مش دايمه لحد “.

من ناحية أخرى، بينت الفنانة ياسمين عبد العزيز حقيقة تعرضها للخيانة من زوجها أحمد العوضي والذي كان سببا في طلاقهما، وذلك من خلال حسابها الرسمي على موقع مشاركة الصور ومقاطع الفيديو” إنستجرام “، حيث علقت:” أشهد أمام الله أن هذا الرجل لم يخونني خلال الخمس سنوات الماضية والطلاق هو شيء قدري “مش بأيدينا”.

إعلان الانفصال

يذكر أن الفنانة ياسمين عبد العزيز، قد قامت بالإعلان عن انفصالها رسميا عن زوجها الفنان أحمد العوضي، وجاء ذلك بالتزامن مع احتفالها بعيد ميلادها الـ 45، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي” إنستجرام “، حيث قامت بالتعليق:” تم الطلاق الرسمي بيني وبين أحمد وبيننا كل الاحترام والتقدير “.

الفنانة ياسمين عبد العزيز ولدت في يوم السادس عشر من شهر يناير عام 1979، وقد تزوجت في سنة 2001 من رجل الأعمال محمد حلاوة، وأنجبت منه ياسمين وسيف الدين، ثم انفصلت عنه في أوائل عام 2018، وفي بداية شهر مارس سنة 2020 قامت الفنانة ياسمين عبد العزيز بالإعلان عن وجود علاقة عاطفية تجمعها مع الفنان أحمد العوضي وفي شهر مايو سنة 2020 أعلنت زواجها من الفنان، لتعلن خلال هذا الشهر يناير 2024 انفصالها عنه.

من جانب آخر كانت الفنانة” ياسمين “قد كشفت في وقت سابق ابتعادها عن الدراما التليفزيونية وعن عدم تقديمها لأي عمل فني خلال موسم الدراما الرمضاني لهذا العام 2024 وأنها حاليا سوف تتفرغ لبطولة فيلم سينمائي جديد سوف يتم الكشف عنه خلال الفترة القادمة.

وكان آخر أعمال الفنانة ياسمين عبد العزيز هو مسلسل” ضرب نار “والذي تعاونت خلاله مع الفنان أحمد العوضي وتم عرض المسلسل في موسم دراما رمضان العام الماضي 2023.