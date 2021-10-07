شغل فلوسك صح.. حل سحري لاستثمار آمن وفعال بدلًا من البنوك

يسعى العديد من المواطنين إلى تحويل أموالهم وأوعيتهم الادخارية إلى الاستثمار آمن، للحفاظ على قيمته من تراجع قيمة العملة، وتحقيق عائد منه، وهناك العديد من التعاملات الاستثمارية التي تدر دخل على المواطنين من بينها شراء شهادات الاستثمار، أو شراء أوعية ادخارية أو الاستثمار في الذهب أو الودائع المختلفة في البنوك ، إلًا أن هناك استثمار آخر، يمكن أن يحصل من خلاله المواطن على استثمار آمن ونسب فوائد عالية، من خلال شراء أدوات الدين الحكومية إما سندات أو أصول خزانة من الدولة والتي تعلن عنها قبل طرحها في الأسواق.

وهناك العديد من الامتيازات للاستثمار في سندات وأذون الخزانة، من بينها أن يصل الفرد على فائدة أعلى من الأوعية الادخارية الأخرى المتواجدة في البنوك المحلية، كما أن لها عائد مغري وثابت سواء لفترة طويلة أو قصيرة.

موعد طرح أذون وسندات الخزانة

ونيابة عن وزارة المالية، يطرح البنك المركزى أذون وسندات الخزانة من أجل المساعدة في تمويل عجز الموازنة مرتين في الأسبوع، على أن يتم طرح أذون الخزانة يوم الأحد والخميس من كل أسبوع على عكس السندات التي يتم طرحها مرة واحدة في الأسبوع وهو يوم الإثنين.

وتعمل الحكومة المصرية إلى إضافة نوع من الإغراءات على الاستثمار في أذون خزانة وسندات، حيث يمكن للفرد الحصول على فائدة تصل إلى 14.5%، وهي بالطبع أفضل أنواع الاستثمار وبديل لشهادات الاستثمر، ويمكن شراء السندات والأذون من خلال طرق محدد.

أسعار الفائدة على سندات وأذون الخزانة

هناك بعض الامتيازات التي يحصل عليها الفرد في حال الاستثمار في سندات وأذون الخزانة من خلال التالي.

شراء سندات الخزانة يتم من عام إلى 15 عاما وهي طويلة الأجل.

أسعار الفائدة على سندات الخزانة 14.3% لمدة 3 سنوات.

أسعار الفائدة على سندات الخزانة 14.5% لمدة 7 سنوات.

12.3% أسعار الفائدة على أذون الخزانة لمدة 91 يومًا.

12.6% أسعار الفائدة على أذون الخزانة لمدة 273 يومًا.

13 % أسعار الفائدة على أذون الخزانة لمدة 364 يوما.

في حال الاستثمار في أذون الخزانة يحصل الفرد على الفائدة مقدمًا وفي نهاية المدة يحصل على المبلغ الذي تم الشراء به.

تصرف الفائدة على الخزانة كل 6 أشهر أو سنويًا.

شروط شراء سندات وأذون الخزانة

يمكن للمواطنين المصريين شراء أذون وسندات الخزانة.