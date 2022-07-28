شعبة السياحة: تطبيق استخدام الكمامة طوال فترة التواجد بالعمل

تزامنًا مع معاودة ارتفاع حالات الإصابة بكورونا خلال الأيام القليلة الماضية، أصدرت غرفة المنشآت والمطاعم السياحية برئاسة عادل المصري، بيانًا هامًا للجهات التابعة لها في المنشآت السياحية والمطاعم بكافة أنحاء الجمهورية، شددت فيه على ضرورة ارتداء الكمامات والعودة لتطبيق الإجراءات الاحترازية بين العمل، وعدم التهاون في اتباع الإرشادات وتطبيق البروتوكولات الصحية والوقائية، منعًا للمساهمة في ارتفاع الأعداد.

إجراءات شعبة السياحة

أما عن أهم الإجراءات الجديدة التي أصدرتها غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، فتمثلت في:

ضرورة قيام المطاعم والمنشآت السياحية بتوخي الحذر خلال الفترة المقبلة.

ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة كورونا.

تطبيق استخدام الكمامة طوال فترة التواجد بالعمل.

التزام المطاعم بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية.

تأتي القرارات الجديدة لشعبة السياحة، بناءً على بيانات وزارة الصحة والسكان، وتصريحات الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، والتي حذرا فيها من التهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية مجددًا، بعد تزايد حالات الإصابات بكوفيد 19، وضرورة التعامل مع هذا الأمر باتخاذ إجراءات وقائية لمنع تفشي هذا الفيروس وتحوراته.

وتقديم غذاء صحي وسليم

ومن جانبه قال عادل المصري رئيس الشعبة، أنه لابد من تقديم غذاء صحي وسليم وآمن وفق أعلى معايير سلامة وأمان الغذاء الصحي، من أجل الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والسائحين المترددين على هذه المنشآت، وهو ما ينعكس بالإيجاب على سمعة المقصد السياحي، بالتزامن مع ضرورة الحفاظ على صحة المواطنين والعاملين بالمطاعم والمنتجعات السياحية.