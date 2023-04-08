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شرين عبد الوهاب تشعل جوجل بأغنية لـ حديد عز

أحمد بعزق

شرين عبد الوهاب، ظهرت بصوتها الرائع، في  أحدث إعلانات رمضان 2023، ومن اصدار شركة سعدي جوهر.

شيرين عبد الوهاب تغني لحديد عز

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وتصدرت شيرين عبد الوهاب، تريند موقع التواصل الاجتماعي، تويتر، بعد إطلاك شركة سعدي جوهر الإعلان.

وجاءت أغنية المغنية شيرين عبد الوهاب، لمصانع “حديد عز”، وهي من كلمات أمير طعيمة، وألحان وتوزيع أحمد إبراهيم.

وتدور الأغنية عن الإحساس بالأمان والحماية التي تتوفر في الحديد، ولم تظهر شيرين في الإعلان.

غنت الفنانة شيرين عبد الوهاب في إعلان حديد عز وهو إنتاج شركة ميديا هب سعدي- جوهر، بعد غياب طويل عن الساحة الفنية

كلمات أغنية شيرين عبد الوهاب

وجاء في كلمات أغنية المطربة شرين عبد الوهان أنت البيت اللي ضامم ومبني على أساس، أنت السد اللي حايش عن حياتي أي خوف، ويتحدث الإعلان عن علاقة أب بـ ابنته وتربيته لها وأنه السند لها ويعمل مهندسا في إحدى الشركات.

ويعد آخر إعلان ظهرت في هو إعلان يا معافر في رمضان 2022.

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أحمد بعزق

محرر صحفي وصانع محتوى منذ 2018، حاصل على بكالوريوس اعلام جامعة الأزهر، وأدرس في كلية الدراسات العليا (تمهيدي ماجستير)

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