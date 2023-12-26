شريف منير يكشف مصير دور طارق عبد العزيز في مسلسل “بقينا اتنين”

أكد الفنان شريف منير أن صناع مسلسل “بقينا اتنين” اضطروا لتعديل بعض أحداث العمل بسبب وفاة الفنان طارق عبد العزيز أثناء تصوير أحد مشاهده.

طارق عبد العزيز وشريف منير في لقطة من مسلسل "بقينا اتنين" - مصدر الصورة: وكالات بالإضافة إلى تعديل خاص بكاتب المقال

وفي تصريحات تليفزيونية، أوضح شريف منير أن طارق عبد العزيز توفي أثناء تصوير أحد المشاهد التي تجمعهما، مشيرًا إلى أن فريق العمل أراد الحفاظ على جميع مشاهد الشخصية التي قام بها الفنان الراحل ولكن تم تعديل الجانب الدرامي المتعلق بها لإدخال شخصية جديدة تكمل الأحداث التي كانت مخططة لها.

يُذكر أن مسلسل “بقينا اتنين” من بطولة: شريف منير، ورانيا يوسف، وطارق عبد العزيز، وتامر فرج، وعمرو وهبة، وميمي جمال، ويوسف عثمان، ومروة عبد المنعم، وهو من تأليف: أماني التونسي، وإخراج: طارق رفعت.