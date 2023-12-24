شريف منير يكشف تفاصيل جديدة عن وفاة الراحل طارق عبد العزيز

تحدث الفنان شريف منير عن اللحظات الأخيرة التي جمعت بينه وبين الراحل طارق عبد العزيز أثناء كواليس آخر مشهد جمعهما في مسلسل بقينا اتنين.

وقال شريف منير في تصريحات تلفزيونية: إن آخر مشهد يجمعه مع الفنان الراحل طارق عبد العزيز كان بين الحياة والموت والفرق بينا 3 خطوات فقط، عملنا بروفة المشهد كويس أوي وصورنا وكل حاجة كانت تمام، ولكن المخرج طارق رفعت طلب إعادة المشهد، وطلب حاجات إضافية، وقال المخرج أكشن كان النفس الإلهي طلع.

وأضاف منير: كان طارق عبد العزيز مقبل على الحياة أوي ودايما بيهزر مع الكل ربنا يرحمه، مشيراً أن قررنا منجبش حد يعمل المشاهد اللي عمله، سيبنا شغله زي ما هو، وفي زميل آخر هيكمل الأحداث.

مسلسل بقينا اتنين يشارك في بطولته عددا كبيرا من النجوم أبرزهم: ميمي جمال، رانيا يوسف، عمرو وهبة، تامر فرج، شريف منير، وتأليف أماني التونسي، وإخراج طارق رفعت.