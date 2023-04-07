فيديو.. شريف منير يثير الجدل وهو يرقص مع ابنته على أغنية “خش هتجيبك”.. العمر مجرد رقم

أثار الفنان المصري شريف منير حالة من الجدل بين رواد السوشيال ميديا بعدما ظهر في أحد الفيديوهات وهو يرقص مع ابنته على تطبيق التيك توك على إحدى الأغاني الشعبية “خش هتجيبك” الأمر الذي لاقى إعجاب الكثير من جمهور ومتابعي النجم شريف منير بسبب البهجة والفرح الذي ظهر فيها وكأنه يخبرهم بأن العمر مجرد رقم في البطاقة.

بداية شريف منير في عالم الفن

جدير بالذكر أن الفنان المصري شريف منير بدأ حياته الفنية في بداية الثمانينات من القرن الماضي وكان عازفًا للدرامز إلى أن التقى بالشاعر الراحل صلاح جاهين الذي نصحه بأن يتجه إلى طريق التمثيل وبالفعل التحق شريف منير بالمعهد العالى للفنون المسرحية قسم التمثيل، وتخرج من معهد الفنون المسرحية عامت 1986م.

أبرز أعمال شريف منير الفنية

بدأ الفنان شريف منير حياته بعالم التمثيل بداية من عام 1984 واستطاع أن يجذب أنظار الكثير من الجمهور وقدم العديد من الأعمال الدرامية والسينمائية والمسرحية الناجحة خلال مسيرته الفنية منها العمل الدرامي الناجح “ليالي الحلمية” – “الزواج على طريقتى” – “اللص الذى احبه” – “غاضبون و غاضبات” ومن الأعمال المسرحية “حزمنى يا” – “كده أوكيه”.