كشف الفنان الشهير شريف منير اللحظات الأخيرة في حياة الفنان الراحل طارق عبد العزيز، موضحًا أنه كان يصور أحد الأعمال الفنية في فيلا في مدينة السادس من أكتوبر ووافته المنية أثناء البروفات.

شريف منير هكذا مات طارق عبد العزيز أثناء التصوير

وأضاف شريف منير خلال اتصال هاتفي لبرنامج ( الحكاية) مع الإعلامي عمرو أديب، إن طارق عبد العزيز كان يمثل بصورة عادية جدًا في التصوير وكانت صحته على ما يرام، مشيرًا إلى أنه فوجيء بأن طارق عبد العزيز لا يستطيع أن يقف على قدميه وبدأ يفقد الوعي.

وأشار إلى أنه على الفور تم نقله إلى مستشفى زايد التخصصي التي لم تئلوا جهدًا عن محاولة إسعافه لكن قد وافته المنية وصعدت الروح إلى بارئها، مضيفًا: ” حاولت أن اسعفه في اللوكيشن، ووضعت أذني على صدره لسماع ضربات قلبه ولكن لم أسمع شيئًا”.

وأوضح شريف منير أن الفنان الراحل طارق عبد العزيز كان يعاني من مرض القلب وقد كان يعتمد على الدعامات القلبية، إلا أنه كان يقوم بالتدخين الشديد في الفترة الأخيرة من حياته والتي أثرت على حالته الصحية.

وتابع: ” شعرت بأن الدنيا لا تساوي أي شيء”.