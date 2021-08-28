شريف منير: هذه الشخصية لا يمكن أن أقدمها مرة أخرى

كشف الفنان الكبير شريف منير، خلال حلوله ضيفًا ببرنامج “لايت شو” الذي يذاع عبر قناة “الحياة”، عن الشخصية التى لا يمكن أن يقدمها مرة أخرى في أعماله القادمة.

وقال منير، أن شخصية المرأة التي قدمها مرتين من قبل، لن يكررها مرة أخرى، وذلك بسبب أنه قدمها بطريقتين مختلفتين، حيث لعبها بشكل كوميدي من خلال مسرحية “حزمني يا” التي عرضت عام 1994، ولعبها أيضًا بشكل تراجيدي في فيلم “هستيريا” الذي عرض عام 1996.

يذكر أن الفنان شريف منير، يترقب عرض مسلسله الجديد “إجازة مفتوحة” وهو مسلسل كوميدي تدور أحداثه في إطار اجتماعي، وينتمي لنوعية أعمال الـ 40 حلقة.

“إجازة مفتوحة” بطولة: شريف منير، ولقاء الخميسي، وسميحة أيوب، ولمك قورة، ودنيا ماهر، ومراد مكرم، من تأليف: أحمد محمود أبو زيد، وإخراج: محمد عبد الرحمن حماقي.

وعلى الصعيد السينمائي، ينتظر منير عرض فيلم “السرب” الذي يشارك في بطولته ويتناول قصة حقيقية عن عملية نفذتها القوات الجوية المصرية للرد على ذبح 21 مواطن مصري في ليبيا على يد داعش.

“السرب” بطولة: أحمد السقا، وهند صبري، وشريف منير، وعمرو عبد الجليل، وقصي خولي، ودياب، من تأليف: عمر عبد الحليم، وإخراج: أحمد نادر جلال.