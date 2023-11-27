شريف منير عن الراحل طارق عبد العزيز: سند دماغه عليا وقالي أنا مش قادر أقف على رجلي

كشف الفنان شريف منير، كواليس الساعات الأخيرة في حياة الفنان الراحل طارق عبد العزيز، الذي توفي فجأة وبدون سابق إنذار، دون أن يظهر أي أعراض للمرض، عن عمر يناهز 55 عامًا.

الفنان طارق عبد العزيز والفنان شريف منير - مصدر الصورة: يوتيوب بالإضافة إلى تعديل خاص بكاتب المقال

ورحل طارق، عن عالمنا تصوير إحدى المشاهد في مسلسل “وبقينا اتنين”، وذكر هذا الأمر الفنان شريف منير خلال مقابلة تلفزيونية، حيث أكد أنه كان في قمة نشاطه وحيويته أثناء تصوير المشهد الذي جمعهما مع الفنانة الشابة نانسي عبد العزيز، وفي سياق المشهد، كان من المقرر أن تطرق نانسي الباب وأن يذهب طارق لفتحه وفقًا للسيناريو المكتوب، ومع ذلك فجأة اقترب طارق من شريف ووضع يده على كتفيه وأخبره قائلاً: “أنا مش قادر أقف على رجلي”.

وأضاف منير: “لقيت لونه بيروح وسند دماغه عليا.. كان جسمه ساقع.. حاولت إني أدلك له قلبه وإني أسمع نبضاته بس ما سمعتش حاجة.. نقلنا لأقرب مستشفى بسرعة ولما وصلنا الدكتور قالنا إنه توفى.. وده سببلي صدمة جامدة.. حسيت إن مفيش حاجة في الدنيا دي تستاهل”.