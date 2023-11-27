شريف رمزي ينشر آخر رسالة كتبها شقيقه صلاح قبل وفاته

نشر الفنان شريف رمزي، آخر رسالة من شقيقه صلاح، الذي رحل عن عالمنا الأربعاء الماضي، بعد معركة طويلة مع المرض، حيث قام بنشر هذه الرسالة عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، والتي كتب فيها شقيقه الراحل: “نحن من أكثر الناس حظًا على الأرض، فلنشكر الله على ذلك، الموت ليس النهاية، بل هو بداية الحياة”.

شريف رمزي وشقيقه الراحل صلاح رمزي - مصدر الصورة: انستجرام بالإضافة إلى تعديل خاص بكاتب المقال

وأقيمت مراسم العزاء لصلاح رمزي، شقيق الفنان شريف رمزي، مساء أول أمس السبت الموافق 25 نوفمبر الجاري، في مسجد الشرطة في الشيخ زايد، وحضره عدد كبير من نجوم الفن والمجتمع.

الجدير بالذكر أن صلاح رمزي، توفي يوم الأربعاء 22 نوفمبر بعد معاناة مع المرض، وطلب شريف رمزي من متابعيه أن يدعوا لشقيقه بالرحمة والمغفرة، حيث نشر صورة له على حسابه الشخصي في “إنستجرام” وعلق عليها قائلًا: “إنا لله وإنا إليه راجعون، انتقل إلى رحمة الله أخي صلاح رمزي، أرجوكم ادعوا له”.

في وقت سابق، أعلن شريف رمزي، عن الوضع الصحي لشقيقه من خلال منشور آخر على حسابه في “إنستجرام” حيث ذكر “تم تأجيل عملية أخي بسبب الحالة الصحية التي لا تسمح بإجرائها في الوقت الحالي”.