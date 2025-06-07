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شروع في قتل: الاعتداء على تاجر ذهب في مدينة رشيد على مرأى ومسمع المارة بالبحيرة

أحمد مراد

شهدت مدينة رشيد بمحافظة البحيرة جريمة بشعة، كان الضحية الوحيدة فيها هو الشاب أحمد المسلماني، أحد أبرز تجار الذهب بمدينة الإسكندرية، وهو الذي عرف بسمعته الطيبة وأمانته بين الناس في منطقته، والذي تعرض لاعتداء بشع وغادر على خلفية حادثة سرقة غامضة، ولم يكتفي الجناة بالتهديد أو التعدي اللفظي، بل قاما بالهجوم الدموي الذي تم توثيقه بمقطع فيديو متداول على منصات التواصل الاجتماعي، وهو ما يوضح شروعهما في قتل الضحية.

شروع في قتل: الاعتداء على تاجر ذهب في مدينة رشيد على مرأى ومسمع المارة بالبحيرة

تعرض الشاب أحمد المسلماني، تاجر ذهب معروف بمحافظة الإسكندرية، إلى اعتداء عنيف بالسلاح الأبيض من قبل شخصين، أحدهما كان يعمل لديه والآخر صديق لهذا الشخص، بسبب خلافات بينهما، مما ترتب عليه دخول الشاب في غيبوبة داخل غرفة العناية المركزة بمدينة رشيد بمحافظة البحيرة.

تلقى مركز شرطة رشيد بلاغًا عاجلا بإصابة، أحمد المسلماني بجروح خطيرة وقطع في أوردة قريبة من القلب، وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، وتمكنت من القبض على المتهمين، الذين اعترفوا بما اقترفت يداهما، وتم تحرير محضر رسمي.

شروع في قتل: الاعتداء على تاجر ذهب في مدينة رشيد على مرأى ومسمع المارة بالبحيرة

شروع في قتل: الاعتداء على تاجر ذهب في مدينة رشيد على مرأى ومسمع المارة بالبحيرة

وكتبت زوجة المجني عليه عبر حسابها على منصة التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أن زوجها تم الهجوم عليه من قبل شخصين أرادوا قتله، مما أسفر عن إصابته بجروح غائرة وكسر في الأنف، وجرح في الرقبة والوجه والرأس، وتوجهت إلى الجهات المختصة مطالبة بالقصاص العادل

وتواصل الجهات المختصة التحقيقات للوقوف على ملابسات الحادث، ودوافع الشخصين لارتكاب الجريمة، فيما طالبت زوجة المجني عليه بالقصاص وأكدت أنها لن تتراجع عن حق زوجها حتى يتم توقيع أقصى عقوبة على الجناة.


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عن الكاتب:
أحمد مراد

كاتب ومحرر أخبار مصري، مهتم بتفاصيل الأحداث وتغطية أخبار منطقة الشرق الأوسط لا سيما المملكة السعودية ومصر والمغرب والجزائر.
حاصل على ليسانس آداب قسم اجتماع شعبة اتصال واعلام (الأساسية)، أعمل في موقع نجوم مصرية منذ عام 2018.

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