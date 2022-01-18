شروط وظائف وزارة التموين والتجارة الداخلية

أكدت كلًا من وزارة التموين ووزارة التجارة الداخلية أن فرصة الالتحاق بالوظائف مازالت متاحة أمام الشباب الخريجين، وخاصة شباب كلية التجارة، كلية الحقوق، وكلية الاقتصاد والعلوم السياسية.

ومن ضمن الوظائف التي طرحتها وزارة التموين ووزارة التجارة الداخلية داخل جهاتها التابعة لها وظيفة باحث سجل تجاري، كما أوضحت الوزارة أنها تحتاج أكثر من ٢٠٠ شاب للعمل في هذه الوظيفة، وبجانب هذه الوظيفة هناك وظيفة قيادية دقيقة التخصص وهذه الوظيفة أعلنت عنها هيئة السلع التموينية.

علاوة على أن الهيئة العامة للسلع أعلنت عن منصب شاغر في إحدى جهاتها ألا وهو منصب رئيس الشؤون المالية والموارد البشرية، ويجب أن يمتلك الفرد خبرة للعمل في هذه الوظيفة بالطبع ويرجع السبب في ذلك إلى أن هذه الوظيفة من الوظائف المهمة.

وسوف يقوم جهاز تنمية التجارة الداخلية باستقبال طلبات الشباب الذين يرغبون في الالتحاق بهذه الوظائف لمدة محددة وبعد انتهاء المدة سوف يتم الإعلان عن أسماء الشباب الذين يرغبون في الالتحاق بهذه الوظيفة.

وتم التأكيد على هذا الأمر مع توضيح عدة شروط يجب أن تتوافر في المتقدمين وأهم هذه الشروط هي:

أن يكون عمر المتقدم للوظيفة لا يزيد عن ال٣٠ عام.

أما بالنسبة إلى المستوى الجامعي فيجب أن يكون التقدير الجامعي جيد بحد أدنى، وبالتالي فلا يقبل الخريجين الذين يمتلكون تقدير مقبول.

ويجب أن يكون المتقدم خريج إحدى هذه الكليات: كلية التجارة، كلية الحقوق، وكلية الاقتصاد والعلوم السياسية.

كما يجب أن يمتلك المتقدم لهذه الوظيفة مهارات أساسية من أجل القيام بهذا العمل على أكمل وجه.

ويشترط أن يكون الشباب على دراية جيدة بأساسيات الحاسب الآلي وكيفية استخدامه وعالم باللغة الإنجليزية وقادر على فهم اللغة بشكل جيد.

أما بالنسبة إلى مكان العمل فقد حدد جهاز تنمية التجارة الداخلية أن مكان العمل سوف يتوافر في العديد من المحافظات مثل: الفيوم، المنيا، اسيوط، سوهاج، القاهرة، اسكندرية، بورسعيد، قنا، أسوان، جنوب سيناء، الوادي الجديد، مطروح، البحر الأحمر، وكفر الشيخ وغيرهم الكثير من المحافظات في جمهورية مصر العربية