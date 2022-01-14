شروط وخطوات الحصول على المعاش الاستثنائي المُقدم من هيئة التأمينات والمعاشات لعام 2022

الجميع منا يعلم أن المعاش هو الوسيلة الوحيدة حتى يتمكن المواطن من العيش بعد الوصول لسن الستين عاماً وترك الوظيفة التي، ولكن في بعض الأحيان لا تكفي تلك المبالغ التي يحصل عليها المواطنين من المعاش، حيث أنه لا يكون كافياً لبعض المواطنين خاصة في ظل تزايد الأسعار بمختلف المنتجات الأساسية التي يحتاجها المواطن، التي بالطبع لن يكون المواطن الحاصل على المعاش من شراء كل تلك المتطلبات لأسرته التي تحتاجها أسرته أيضا، لذلك نجد أن الكثير من المواطنين يبحثون عن وسائل دعم أخرى سواء المبادرات الحكومية التي تدعم المواطنين أو غيرها.

يلجأ أصحاب المعاشات أيضا للبحث عن عمل ثاني من أجل توفير نفقات المعيشة اليومية، وبناء على ذلك أعلنت هيئة التأمينات والمعاشات عن توفير معاش استثنائي يمكن لجميع المواطنين الحصول عليه في حالة توافر بعض الشروط اللازمة.

شروط الحصول على المعاش الاستثنائي

كل من أصبح على المعاش سيستفيد من خدمة المعاش الاستثنائي.

يمنح المعاش الاستثنائي للأشخاص الذين عملوا سابقاً في الوظائف الحكومية والشركات التابعة للقطاع العام.

في حالة تعرض صاحب المعاش الشهري لظروف صحية أو اجتماعية سيئة يحق له التقديم للحصول على الاستثنائي بعد التأكد من الأسباب.

يحق لمن تعرضوا لكوارث طبيعية الحصول على المعاش.

خطوات الحصول على المعاش الاستثنائي

1/ التوجه لمكان العمل السابق وعمل استمارة المعاش الاستثنائي، وفي حالة عدم الرغبة في سحب الاستمارة من العمل يمكن الحصول عليها من مكتب التأمين ولكن يجب ختمه من جهة العمل.

2/ تقديم الاستمارة إدارة إدارة المعاشات الاستثنائية.

3/ عرض المتقدم على لجنة طبية تابعة للتأمين الطبي في حالة أن سبب تقديمه على المعاش هو الإصابة بالأمراض.

4/ في حالة التقديم على المعاش بسبب سوء الحالة الاجتماعية سيتم تشكيل لجنة لفحص الظروف الاجتماعية الخاصة بالمتقدم.

5/ بعد الانتهاء من كل ذلك يتم تقديم التقرير والطلب للجنة التحضيرية وسيتم إصدار قرار إذا كان المتقدم يستحق المعاش أم لا.