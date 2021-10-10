شروط وخطوات استخراج رخصة القيادة عبر بوابة مرور مصر الإلكترونية وما هي الأوراق المطلوبة لاستخراجها

يبحث الكثير من المواطنين الذين يمتلكون الدراجات النارية أو السيارات أو الجرارات الزراعية في جميع أنحاء مصر عن طريقة استخراج رخصة القيادة، حيث ان الجميع منا يعلم أنه بدون الرخصة لن تتمكن من السير بحرية داخل الطرق العامة والشوارع الرئيسية بمصر، وعلى ذلك أكدت وزارة الداخلية مؤخراً أنه تسهيلاً على المواطنين تم توفير رابط إلكتروني تحت عنوان ” بوابة مرور مصر“، ومن خلال الرابط يمكن للمواطنين استخراج بطاقة الرخصة بشكل إلكتروني ومن المنزل فقط دون الحاجة إلى الخروج لتوفير الوقت والجهد عليهم، ولكن أوضحت وزارة الداخلية عن بعض الأوراق اللازمة وبعض الشروط لاستخراج رخصة القيادة بشكل إلكتروني.

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شروط استخراج رخصة القيادة:

يمكن لجميع المواطنين في جميع أنحاء الجمهورية المصرية التقديم للحصول على رخصة القيادة، ولكن قامت وزارة الداخلية بتحديد بعض الشروط لاستخراج الرخصة، ومن تنطبق عليه الشروط سيتمكن من إستخراج الرخصة الخاصة به وباسمه، وجاءت شروط وزارة الداخلية على النحو التالي:

أفل عمر للمواطن الراغب في الحصول على الرخصة هو 18 عام.

يجب أن تكون للشخص الراغب في الحصول على الرخصة لياقة بدنية تمكنه من قيادة السيارة، لذلك لابد من استخراج تقرير طبي من عيادة الباطنة والعيون تثبت سلامة المواطن.

ضرورة النجاح في الاختبارات الفنية التي تنظمها إدارة المرور للمواطنين.

لابد من إحضار شهادة بالمخالفات الموجودة على المواطن في حالة تجديد الرخصة.

الأوراق المطلوبة للحصول على رخصة القيادة:

حددت إدارة المرور مجموعة من الأوراق اللازمة لاستخراج الرخصة للقيادة، وجاءت الأوراق المطلوبة على النحو التالي:

نموذج تعبئة من المرور، ثم تعبئته وتقديمه لإدارة المرور.

صورة من بطاقة الرقم القومي أو أي إثبات لمحل الإقامة.

أربع صور شخصية وشرط أن تكون حديثة مقاس 6 في 4.

صورة للمؤهل الدراسي الذي حصل عليه المواطن.

طابع شرطة.

حافظة للاوراق.

شهادة براءة من المخالفات.

خطوات استخراج رخصة القيادة:

يمكن لجميع المواطنين استخراج رخصة القيادة الخاصة بهم إذا توافرت بهم الشروط التي حددتها وزارة الداخلية لاستخراج الرخصة، لذلك بعد تجهيز الأوراق التي حددتها الوزارة أيضا يجب على المواطن اتباع الخطوات التالية:

1/ الذهاب إلى وحدة المرور التابع لها بحسب مكان إقامتك.

2/ قم بشراء نموذج وقم بتعبئته كاتباً به جميع البيانات الخاصة بك.

3/ الآن قم بتقديم جميع الأوراق الموجودة معك والتي يحتاجها الموظف لاستخراج رخصتك.

4/ ما عليك سوى الانتظار لتحديد موعد الاختبار الفني الخاص بك، وبعد نجاحك به ستحصل على الرخصة على الفور.