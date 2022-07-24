شروط قبول الدفعة الجديدة بكلية الشرطة لعام 2022-2023 ورابط التسجيل

نشرت الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، قواعد وشروط قبول الدفعة الجديدة بكلية الشرطة للعام الدراسي 2022-2023، حيث تفضل السيد/ محمود توفيق وزير الداخلية بالموافقة على قبول دفعة جديدة من الطلبة الراغبين في الالتحاق بكلية الشرطة إذا توافرت لديهم الشروط التالية:

شروط وقواعد التقديم للقبول بكلية الشرطة هذا العام

وقد أوضحت نتيجة المؤتمر الصحفي للإعلان عن قبول الدفعة الجديدة لكلية الشرطة الشروط اللازمة للتقديم والقبول، بالإضافة للاختبارات المقررة للمتقدمين، وإجراءات ومواعيد التقديم لكل فئة.

أولاً: شروط التقديم

حصول المتقدم على شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة أو الثانوية الأزهرية أو ما يعادلها بحد أدنى مجموع 65% للعام الحالي أو العام السابق. درجة الليسانس في الحقوق (ذكور- إناث) أو درجة البكالوريوس في التربية الرياضية (الإناث) بحد أدنى مقبول لهذا العام أو العام السابق. المؤهلات الجامعية الأخرى في التخصصات التي تمثل احتياج أساسي لقطاعات وزارة الداخلية، بحد أدنى تقدير جيد لهذا العام أو العام السابق.

ثانيًا: شروط الالتحاق

أولًا: بالنسبة لطلبة الثانوية العامة وما يعادلها من طلبة الثانوية الأزهرية:

أن يكون المتقدم من ابوين مصريين ويحمل الجنسية المصرية، بشرط عدم حصوله على جنسية أخرى إلى جانب المصرية. أن يكون حسن السيرة والسمعة والسلوك. ألا يزيد السن عن 22 سنة في بداية أكتوبر 2022. ألا يكون قد سبق الحكم عليه في قضية جنائية من القضايا المنصوص عليها في قانون العقوبات أو ما يماثلها من الجرائم المنصوص عليها في القوانين الخاصة، أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالأمانة والشرف. ألا يكون قد سبق فصله من خدمة حكومية بحكم أو قرار تأديبي نهائي. أن يكون مستوفيًا لشروط اللياقة الصحية والبدنية. ألا يكون متزوجًا أثناء قيده بالأكاديمية.

ثانيًا: بالنسبة للحاصلين على مؤهلات جامعية:

ذات الشروط السابقة عدا شرط ألا يكون متزوجًا خلال قيده بالأكاديمية، إضافة إلى الآتي:

أن يكون حاصلًا على المؤهل الجامعي لهذا العام أو العام السابق. أن لا يزيد السن في أول أكتوبر 2022 عن 28 عام للحاصلين على درجة الليسانس أو البكالوريوس أو ما يعادلها، و30 عام للحاصلين على درجة الماجيستير، و35 عام للحاصلين على درجة الدكتوراة أو ما يعادلها.

ثالثًا: الاختبارات المقررة للمتقدمين:

اختبار القدرات لقياس المستوى الثقافي للطالب يوجد إعادة) المقاس والقوام الاختبار الطبي الاختبار النفسي الاختبار الرياضي اختبار السمات الاختبار الطبي المتقدم

رابعاً: إجراءات ومواعيد تقديم طلبات الالتحاق ورابط التسجيل للتقديم

لأول مرة هذا العام سوف يكون التقديم للالتحاق من خلال موقع وزارة الداخلية على شبكة الإنترنت

الموقع الرسمي لوزارة الداخلية.

يبدأ التقديم إعتباراً من يوم الإثنين الموافق 1/8/2022 حتى يوم الخميس الموافق 18/8/2022 ولمدة 18 يوم، وذلك للحاصلين على شهادة إتمام الثانوية العامة، أو ما يعادلها، أو إتمام الدراسة الثانوية الأزهرية، أو الحاصلون على المؤهلات الجامعية للعام السابق.

بينما يبدأ التقديم إعتباراً من يوم الخميس الموافق 4/8/2022 حتى يوم الأربعاء الموافق 31/8/2022 ولمدة 28 يوم، وذلك للحاصلون على شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها، أو الثانوية الأزهرية، وطلبة الدور الثاني لهذا العام.

واخيرًا يبدأ التقديم إعتباراً من يوم الإثنين الموافق 15/8/2022 حتى يوم الخميس الموافق 15/9/2022 ولمدة 32 يوم، وذلك للحاصلون على المؤهلات الجامعية لهذا العام.