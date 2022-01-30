شروط شقق الاسكان الاجتماعي الجديدة لمحدودي الدخل في مصر 2022

تقدم هيئة المجتمعات العمرانية أكبر عدد ممكن من شقق الإسكان الاجتماعي الجديدة في جميع مدن ومحافظات مصر، بهدف توفير وحدات سكنية لجميع شرائح المجتمع مجهزة وتشطيب على الطراز الحديث، وتوفير السداد والتقسيط واستلام الوحدات السكنية، بحيث أصبح الجميع يتردد يوما بعد يوم في فكرة التقدم لشقق وحدات الإسكان الاجتماعي الجديدة لعام 2022 والتي ينتظرها عدد كبير من الناس بعد أن نفذوا أولى المشاريع في صندوق الإسكان الاجتماعي، ولكن كما أكد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان وهيمي عبد الحميد الذي قدم إعلانا أن القانون سينفذ مباشرة في بعض الوحدات السكنية التي تقع بمنطقة الحدائق بالعاصمة الجديدة أكتوبر بالعبور الجديد وبعض الوحدات الأخرى.

أهم الشروط الواجب توفرها لفئة الدخل المنخفض

قامت وزارة الإسكان بتطوير مخطط يقسم طبقات المجتمع إلى ثلاث فئات: متوسطة الدخل، منخفضة الدخل ومرتفعة الدخل، من أجل تحديد قيمة الدعم الذي تحصل عليه كل شريحة، وتنظيم عملية التقسيط، و مبلغ السلفة للحصول على شقق إسكان اجتماعي، وفي الأسطر التالية نقدم لكم شروط فئة الدخل المنخفض وهي:

الحد الأدنى للدخل 1500 جنيه إسترليني والحد الأقصى 4500 جنيه إسترليني للأفراد و 6000 جنيه إسترليني لرب الأسرة.

لم يكن هو أو زوجته قد استفادوا من قبل من مسابقة الإسكان الاجتماعي.

أن يكون عمر المتقدم من 21 عاما الى 60 عاما ولايزيد أو يقل عن ذلك.

يمكن للمتقاعدين الاستفادة من المبادرة حتى سن 75.

الإلتزام بدفع 10٪ من إجمالي سعر الوحدة السكنية وهو الحد الأدنى للدفعة المقدمة بشرط أن يلتزم طالب الشقة في سن التقاعد بدفع 40٪ من إجمالي السعر.

أرسل بنود الراتب للموظفين وقدم شهادة من شركة محاسبة توضح متوسط ​​دخل العاملين لحسابهم الخاص.

الحصول على وحدات سكنية داخل المحافظة التي ينتمي إليها محل الإقامة.

المستندات التطلبة للتقديم في شقق الإسكان الاجتماعي

في سياق آخر أكدت الدولة أكبر وأهم المشاريع التي تم طرحها رسميا وهي أكبر المشاريع على الإطلاق وأكبر الوحدات السكنية التي يتم تنظيمها لبعض الشباب، أو بعد ذوي الدخل المتوسط ​​أو المنخفض، وهذا خط انتشار متميز يحدث في جميع محافظات الجمهورية ويتم توفيره مباشرة تم مسح هذه الوحدات من 75 إلى 90 مترًا

نسخة من بطاقة الهوية الوطنية.

توفير نسخة من قسيمة جواز السفر إذا كان الشخص متزوجا.

نسخة من شهادة ميلاد الأبناء في حال كن متزوج.

مستندات تحديد الراتب التي يحصل عليها حتى يتمكن من الحصول على الوحدة السكنية.

من الضروري تقديم كناشة الشروط حتى تتمكن من الحصول على الوحدة السكنية.

يشتري من أي بنك ويرفق مباشرة مع سداد قيمته.

مواصفات شقق الإسكان الاجتماعي الجديدة