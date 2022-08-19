شروط الوظائف الجديدة في السفارة الأمريكية بمرتب 179 ألف جنيه

شهدت الساعات الأخيرة إعلان رسمي جاء من جانب السفارة الأمريكية، والتي أعلنت عن توافر بعض الوظائف الشاغرة تحت المسميات الوظيفية المختلفة، وذلك في إطار حرص السفارة بشكل مستمر على توفير وظائف خالية للشباب بين الحين والآخر، حيث جاءت لهذا الإعلان الهام من خلال الموقع الرسمي الخاص بها، وهي الوظائف التي جاءت تتعدى مرتباتها 170 ألف جنيه، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور تفاصيل وظائف السفارة الأمريكية وأهم الشروط المطلوبة.

وظائف جديدة في السفارة الأمريكية بمرتب 179 ألف جنيه

وقد نشرت السفارة الأمريكي تفاصيل الوظيفة الشاغرة المطروحة للمتقدمين، والتي جاءت تتمثل في وظيفة مشغل محطة توليد الكهرباء، حيث أعلنت رسميا حاجتها لشغل وظيفة مشغل محطة توليد بالكهرباء، وذلك من خلال تقديم مرتب كبير يصل إلى 179 الفا و271 جنيها، وقد أكدت على موعد التسجيل بداية من طرح الإعلان والذي من المقرر أو يستمر حتى آخر موعد للتقديم وهو يوم 24 أغسطس الجاري.

شروط القبول في وظائف السفارة الأمريكية 2022

وقد حددت السفارة الأميركية مجموعة من الشروط والضوابط التي يجب أن توافرها للحصول على الوظائف المتاحة، وقد جاءت هذه الشروط على النحو التالي.