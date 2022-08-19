شروط الوظائف الجديدة في السفارة الأمريكية بمرتب 179 ألف جنيه
شهدت الساعات الأخيرة إعلان رسمي جاء من جانب السفارة الأمريكية، والتي أعلنت عن توافر بعض الوظائف الشاغرة تحت المسميات الوظيفية المختلفة، وذلك في إطار حرص السفارة بشكل مستمر على توفير وظائف خالية للشباب بين الحين والآخر، حيث جاءت لهذا الإعلان الهام من خلال الموقع الرسمي الخاص بها، وهي الوظائف التي جاءت تتعدى مرتباتها 170 ألف جنيه، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور تفاصيل وظائف السفارة الأمريكية وأهم الشروط المطلوبة.
وظائف جديدة في السفارة الأمريكية بمرتب 179 ألف جنيه
وقد نشرت السفارة الأمريكي تفاصيل الوظيفة الشاغرة المطروحة للمتقدمين، والتي جاءت تتمثل في وظيفة مشغل محطة توليد الكهرباء، حيث أعلنت رسميا حاجتها لشغل وظيفة مشغل محطة توليد بالكهرباء، وذلك من خلال تقديم مرتب كبير يصل إلى 179 الفا و271 جنيها، وقد أكدت على موعد التسجيل بداية من طرح الإعلان والذي من المقرر أو يستمر حتى آخر موعد للتقديم وهو يوم 24 أغسطس الجاري.
شروط القبول في وظائف السفارة الأمريكية 2022
وقد حددت السفارة الأميركية مجموعة من الشروط والضوابط التي يجب أن توافرها للحصول على الوظائف المتاحة، وقد جاءت هذه الشروط على النحو التالي.
- أكدت السفارة أنه يجب أن يكون المتقدم لديه 5 سنوات من الخبرة المسؤولة بشكل تدريجي في المفاتيح الكهربائية الموازية، بالإضافة إلى خبرة كبيرة في أنظمة الطاقة الكهربائية الاحتياطية.
- بالإضافة إلى القدرة على التعامل الجيد مثل مولد محرك الديزل وإمدادات الطاقة الإلكترونية غير المنقطعة (UPS).
- يجب كذلك أن يكون المتقدم لديه خبرة كبيرة في مجال البرمجة، والعمل على التعرف على الأخطاء وإصلاحها لوحدات التحكم المنطقية القابلة للبرمجة (PLC).
- يجب كذلك على شاغل الوظيفة أن يكون على معرفة جيدة بالنظرية الكهربائية وقانون أوم وكيفية قياس حجم المعدات الكهربائية