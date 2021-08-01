شروط الحصول على رخصة بناء في مصر.. الأوراق المطلوبة

وضعت مصر العديد من القواعد والشروط، التي يجب توافرها من أجل الحفاظ على حياة المواطنين، عند بناء مسكن، منعًا لتعرض المبنى إلى الانهيار أو حدوث كوارث بشرية، وحددت مصر العديد من الإجراءات التي يجب توافرها في المكان المخصص للبناء من أجل الحصول على رخصة رسمية بالبناء.

وكانت مصر، أعلنت توقف إصدار تراخيص المباني السكنية، ثم ما لبثت إلًا أن عادت مرة أخرى من أجل السيطرة على المساكن العشوائية، لضمان بناء مبنى سكني موافق للقواعد، نقدم لكم طرق الحصول على رخصة بناء، وفقًا للمعلومات الصادرة عن الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث باسم الوزارة.

شروط الحصول على رخصة بناء في مصر

وحدد الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، عددًا من الشروط التي تحكم عملية استخراج رخصة بناء خلال فترة قصيرة على النحو التالي:

أن يقدم الفرد إلى المركز التكنولوجي وثيقة ومستند يثبت أن الموقع صالح للبناء.

يجب تقديم رسومات كروكية.

من الضروري تسليم بيانات الصلاحية بعد 10 أيام.

يجب دفع الرسوم المقررة والتي أعلنت عنها الجهات المعنية.

بعد حصول الفرد على شهادة صلاحية الموقع يجب تقديم عقد مسجل للأرض وشهادة الصلاحية.

من الضروري تعاقد الفرد مع مكتب هندسي معتمد من أجل تقديم ملف عن الرسومات الهندسية.

بعد الانتهاء من الخطوات السابقة على المهندس تسليم الملف.

يعمل المركز التكنولوجي على مراجعة الملف

يراجع المركز التكنولوجي الملف ثم يتم عمل عقد ثلاثي بين المواطن والمركز والمهندس.

بعد 30 يوما يحصل على الرخصة ويبدأ العمل.

الأوراق المطلوبة للحصول على رخصة بناء

وحددت الجهات المعنية، الأوراق المطلوبة من أجل الحصول على رخصة بناء على النحو التالي: