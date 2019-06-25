شروط التقديم في كلية الشرطة

تم الإعلان عن فتح باب التقديمات للالتحاق بكلية الشرطة لعام 2020 يوم الثلاثاء 25 يونيو حتي يوم 13 أغسطس للحاصلين على الشهادة الثانوية العامة وما يعادلها بمجموع لا يقل 65% وذلك من خلال التسجيل على الموقع الرسمي لأكاديمية الشرطة المصرية وسوف تظهر للمتقدم بياناته بعد إدخال اسمه والرقم الجلوس والرقم القومي الخاص بالمتقدم والتي تشمل الاسم والإدارة التعليمية التابع لها الطالب وسوف تظهر 3 أيام يحدد المتقدم يوم منهم لأداء اختبار القدرات ويظهر أيضا رقم اللجنة والرقم السري الخاص بالطالب والذي يتم من خلالة التواصل مع موقع أكاديمية الشرطة.

شروط التقديم للالتحاق بكلية الشرطة المصرية

أن يكون الطالب المتقدم مصري الجنسية من أبويين مصريين وإذا حصل على جنسية اخرى بعد التحاقه بالكلية يفصل نهائيا من الكلية.

أن يكون حاصل علي الشهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها من الشهادة الثانوية الأزهرية والدبلومات بمجموع لا يقل عن 65%.

ألا يتعدى اكثر من عام واحد من الحصول على الشهادة الثانوية أو ما يعادلها.

يجب أن يكون حسن السيرة والسلوك، ولا يكون قد سبق عليه الحكم بإحدى الجرائم الجنائية.

لا يقل طول المتقدم عن 170 سم، ويشترط أن تتوفر لدى المتقدم شرط القوام وهو “اقصي وزن =الطول – 90”

ألا يكون قد سبق على المتقدم الفصل من الخدمة الحكومية بحكم أو قرار تأديبي.

ألا يكون المتقدم قد تزوج قبل التحاقه بأكاديمية الشرطة وذا تزوج وإذا تزوج أثناء قيده بالكلية يفصل منها.

ألا يزيد سن المتقدم عن 22 سنه في أول شهر أكتوبر القادم.

اجتياز الطالب الكشف الطبي وجميع الاختبارات المؤهلة للكية بما فيهم اختبار اللياقة البدنية والاختبارات النفسية واختبار الهيئة.

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