أعلنت وزارة التعليم عن شروط التقديم في المدارس اليابانية و رابط التقديم بالمدارس اليابانية والتي من المقرر تشغليها ابتداءً من العام 2019-2020 على أن يبدأ التقديم للمدارس اليابانية يوم الجمعة 9-8- 2019م ويستمر فقط لمدة 15 يومًا ، تعد المدارس اليابانية من التجارب التعليمية الحديثة في التعليم المصري والتي تعتمد على نظام معتمد من اليابان في التعليم ولذلك تتطلب المدارس عدد من المعلمين المهاريين للتعامل مع الأطفال .
شروط التقديم في المدارس اليابانية
- أن يكون المتقدم حاصلًا على الشهادة التربوية والمؤهل العام التربوي
- لديه خبرة مثبته في مجال التدريس العام أو الفني
- خبرة في التدريس في أحد المدارس الخاصة
- صحيفته الجنائية خالية من أي جرائم مخلة بالشرف والأمانة
- أحضار نسخة طبق الأصل من شهادته العلمية .
- شهادة خبرة معتمدة
- يمكن التعرف والتقديم لوظائف المدارس اليابانية من هنا
- على الوزارة قبول التقديم للمدارس اليابانية أو رفضه بدون سبب .
جدول الوظائف المطلوبة في المدارس اليابانية 2019- 2020
|الوظيفة
|سنوات الخبرة
|العمر
|ملاحظات التقديم
|مدير المدرسة
|خبرة 5 سنوات بمجال التدريس وخمس سنوات بمجال الإدارة
|من 35 عام حتى 45 عام
|خبرة من داخل وخارج وزارة التعليم
|وكيل المدرسة
|خبرة سبع سنوات في المجال التدريسي وخمس سنوات في الإدارة
|من 30عام وحتى 40 عام
|خبرة داخل وخارج وزارة التعليم
|معلم رياض الأطفال
|خبرة 5-4 سنوات وشهادة رياض الأطفال
|من 25 عام وحتى 45 عام
|كفاءة في التدريس باللغة الإنجليزية
|مساعد معلم رياض أطفال
|لابد من خريجي تخصص رياض الأطفال وخبرة العمل بمدارس اللغات من ثلاث إلى عامين خبرة
|من 25 عام وحتى 35 عام
|خبرة في التدريس باللغة الإنجليزية
|معلم اللغة العربية
|المتخرجين من تخصص اللغة العربية مع خبرات مثبتة في مجال العمل في المؤسسات التعليمية بنفس التخصص
|من 25 عام وحتى 45 عام
|خبرة التدريس في التخصص
|معلم اللغة الإنجليزية
|المتخرجين من تخصص اللغة الإنجليزية مع خبرات مثبتة في مجال العمل في المؤسسات التعليمية بنفس التخصص
|من 25 عام وحتى 45 عام
|خبرة التدريس في التخصص
|معلم التربية الدينية ( الإسلامية – المسحية )
|خبرة مطلوبة
|من 25 عام وحتى 45 عام
|خبرة في التدريس
|معلم الرياضيات والعلوم
|من 31 عام
|خبرة التدريس
|معلم التربية الرياضية والموسيقى
|خبرة في المجال
|من 25 عام – 45 عام
|خبرة التدريس
|أخصائي اجتماعي
|تخصص كلية الخدمة الاجتماعية
|من 25 عام -لـ 45 عام
|خبرة التدريس
|أخصائي نفسي
|تخصص علم النفس
|من 25 عام حتى 45 عام
|خبرة التدريس
|معلم غرفة مصادر
|دبلوم في التربية الخاصة
|من 25 عام حتى 45 عام
|خبرة في التعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة
تعد المدارس اليابانية من أهم تجارب التعليم الحديثة في مصر تعتمد على نموذج ” توكاتسو ” وهو النموذج الياباني في التعليم بالأنشطة لإحداث التنمية الشاملة للطفل يمكن معرفة المزيد عنها من هنا ، ترتكز كل المهارات على تنمية مهارات الطفل وسلوكياته وقد أثبت العام الدراسي الأول في المدارس اليابانية نجاحًا كبيرًا وحدثت تغيرات إيجابية كثيرة في سلوكيات الطفل وأدائه .
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