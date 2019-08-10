أعلنت وزارة التعليم عن شروط التقديم في المدارس اليابانية و رابط التقديم بالمدارس اليابانية والتي من المقرر تشغليها ابتداءً من العام 2019-2020 على أن يبدأ التقديم للمدارس اليابانية يوم الجمعة 9-8- 2019م ويستمر فقط لمدة 15 يومًا ، تعد المدارس اليابانية من التجارب التعليمية الحديثة في التعليم المصري والتي تعتمد على نظام معتمد من اليابان في التعليم ولذلك تتطلب المدارس عدد من المعلمين المهاريين للتعامل مع الأطفال .

شروط التقديم في المدارس اليابانية

أن يكون المتقدم حاصلًا على الشهادة التربوية والمؤهل العام التربوي

لديه خبرة مثبته في مجال التدريس العام أو الفني

خبرة في التدريس في أحد المدارس الخاصة

صحيفته الجنائية خالية من أي جرائم مخلة بالشرف والأمانة

أحضار نسخة طبق الأصل من شهادته العلمية .

شهادة خبرة معتمدة

يمكن التعرف والتقديم لوظائف المدارس اليابانية من هنا

على الوزارة قبول التقديم للمدارس اليابانية أو رفضه بدون سبب .

جدول الوظائف المطلوبة في المدارس اليابانية 2019- 2020

الوظيفة سنوات الخبرة العمر ملاحظات التقديم مدير المدرسة خبرة 5 سنوات بمجال التدريس وخمس سنوات بمجال الإدارة من 35 عام حتى 45 عام خبرة من داخل وخارج وزارة التعليم وكيل المدرسة خبرة سبع سنوات في المجال التدريسي وخمس سنوات في الإدارة من 30عام وحتى 40 عام خبرة داخل وخارج وزارة التعليم معلم رياض الأطفال خبرة 5-4 سنوات وشهادة رياض الأطفال من 25 عام وحتى 45 عام كفاءة في التدريس باللغة الإنجليزية مساعد معلم رياض أطفال لابد من خريجي تخصص رياض الأطفال وخبرة العمل بمدارس اللغات من ثلاث إلى عامين خبرة من 25 عام وحتى 35 عام خبرة في التدريس باللغة الإنجليزية معلم اللغة العربية المتخرجين من تخصص اللغة العربية مع خبرات مثبتة في مجال العمل في المؤسسات التعليمية بنفس التخصص من 25 عام وحتى 45 عام خبرة التدريس في التخصص معلم اللغة الإنجليزية المتخرجين من تخصص اللغة الإنجليزية مع خبرات مثبتة في مجال العمل في المؤسسات التعليمية بنفس التخصص من 25 عام وحتى 45 عام خبرة التدريس في التخصص معلم التربية الدينية ( الإسلامية – المسحية ) خبرة مطلوبة من 25 عام وحتى 45 عام خبرة في التدريس معلم الرياضيات والعلوم يجيد الإنجليزية إجادة تامة

مهارات استخدام الحاسوب

خريج عام 2010 وما بعدها من 31 عام خبرة التدريس معلم التربية الرياضية والموسيقى خبرة في المجال من 25 عام – 45 عام خبرة التدريس أخصائي اجتماعي تخصص كلية الخدمة الاجتماعية من 25 عام -لـ 45 عام خبرة التدريس أخصائي نفسي تخصص علم النفس من 25 عام حتى 45 عام خبرة التدريس معلم غرفة مصادر دبلوم في التربية الخاصة من 25 عام حتى 45 عام خبرة في التعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة

تعد المدارس اليابانية من أهم تجارب التعليم الحديثة في مصر تعتمد على نموذج ” توكاتسو ” وهو النموذج الياباني في التعليم بالأنشطة لإحداث التنمية الشاملة للطفل يمكن معرفة المزيد عنها من هنا ، ترتكز كل المهارات على تنمية مهارات الطفل وسلوكياته وقد أثبت العام الدراسي الأول في المدارس اليابانية نجاحًا كبيرًا وحدثت تغيرات إيجابية كثيرة في سلوكيات الطفل وأدائه .