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شروط التقديم في المدارس اليابانية و رابط التقديم

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شروط التقديم في المدارس اليابانية و رابط التقديم
شروط التقديم في المدارس اليابانية و رابط التقديم

أعلنت وزارة التعليم عن شروط التقديم في المدارس اليابانية و رابط التقديم بالمدارس اليابانية والتي من المقرر تشغليها ابتداءً من العام 2019-2020 على أن يبدأ التقديم للمدارس اليابانية يوم الجمعة 9-8- 2019م ويستمر فقط لمدة 15 يومًا ، تعد المدارس اليابانية من التجارب التعليمية الحديثة في التعليم المصري والتي تعتمد على نظام معتمد من اليابان في التعليم ولذلك تتطلب المدارس عدد من المعلمين المهاريين للتعامل مع الأطفال .

شروط التقديم في المدارس اليابانية

  • أن يكون المتقدم حاصلًا على الشهادة التربوية والمؤهل العام التربوي
  • لديه خبرة مثبته في مجال التدريس العام أو الفني
  • خبرة في التدريس في أحد المدارس الخاصة
  • صحيفته الجنائية خالية من أي جرائم مخلة بالشرف والأمانة
  • أحضار نسخة طبق الأصل من شهادته العلمية .
  • شهادة خبرة معتمدة
  • يمكن التعرف والتقديم لوظائف المدارس اليابانية من هنا
  • على الوزارة قبول التقديم للمدارس اليابانية أو رفضه بدون سبب .

جدول الوظائف المطلوبة في المدارس اليابانية 2019- 2020

الوظيفةسنوات الخبرةالعمرملاحظات التقديم
مدير المدرسةخبرة 5 سنوات بمجال التدريس وخمس سنوات بمجال الإدارةمن 35 عام حتى 45 عامخبرة من داخل وخارج وزارة التعليم
وكيل المدرسةخبرة سبع سنوات في المجال التدريسي وخمس سنوات في الإدارةمن 30عام وحتى 40 عامخبرة داخل وخارج وزارة التعليم
معلم رياض الأطفالخبرة 5-4 سنوات وشهادة رياض الأطفالمن 25 عام وحتى 45 عامكفاءة في التدريس باللغة الإنجليزية
مساعد معلم رياض أطفاللابد من خريجي تخصص رياض الأطفال وخبرة العمل بمدارس اللغات من ثلاث إلى عامين خبرةمن 25 عام وحتى 35 عامخبرة في التدريس باللغة الإنجليزية
معلم اللغة العربيةالمتخرجين من تخصص اللغة العربية  مع خبرات مثبتة في مجال العمل في المؤسسات التعليمية بنفس التخصصمن 25 عام وحتى 45 عامخبرة التدريس في التخصص
معلم اللغة الإنجليزيةالمتخرجين من تخصص اللغة الإنجليزية  مع خبرات مثبتة في مجال العمل في المؤسسات التعليمية بنفس التخصصمن 25 عام وحتى 45 عامخبرة التدريس في التخصص
معلم التربية الدينية ( الإسلامية – المسحية )خبرة مطلوبةمن 25 عام وحتى 45 عامخبرة في التدريس
معلم الرياضيات والعلوم
  • يجيد الإنجليزية إجادة تامة
  • مهارات استخدام الحاسوب
  • خريج عام 2010 وما بعدها
من 31 عامخبرة التدريس
معلم التربية الرياضية والموسيقىخبرة في المجالمن 25 عام – 45 عامخبرة التدريس
أخصائي اجتماعيتخصص كلية الخدمة الاجتماعيةمن 25 عام -لـ 45 عامخبرة التدريس
أخصائي نفسيتخصص علم النفسمن 25 عام حتى 45 عامخبرة التدريس
معلم غرفة مصادردبلوم في التربية الخاصةمن 25 عام حتى 45 عامخبرة في التعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة

تعد المدارس اليابانية من أهم تجارب التعليم الحديثة في مصر تعتمد على نموذج ” توكاتسو ” وهو النموذج الياباني في التعليم بالأنشطة لإحداث التنمية الشاملة للطفل يمكن معرفة المزيد عنها من هنا ، ترتكز كل المهارات على تنمية مهارات الطفل وسلوكياته وقد أثبت العام الدراسي الأول في المدارس اليابانية نجاحًا كبيرًا وحدثت تغيرات إيجابية كثيرة في سلوكيات الطفل وأدائه .

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عن الكاتب

هاجر

مدونة مصرية .. ماجستير الإعلام -صحافة أحب الكتابة التقنية والعلمية

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