شروط التقدم لوظيفة معاون نيابة إدارية لخريجى 2023

أعلنت هيئة النيابة الإدارية عن مسابقة للتعيين في وظيفة معاون نيابة إدارية من خريجي كليات الحقوق، والشريعة والقانون، وجاءت الشروط الواجب توافرها في المتقدم للوظيفة على النحو التالي:

• أن يكون المتقدم مصري الجنسية.

• أن يكون حاصلًا على درجة الليسانس في الحقوق أو الشريعة والقانون من إحدى الجامعات المصرية الحكومية أو الخاصة أو ما يعادلها بتقدير عام لا يقل عن جيد.

• أن يكون حسن السير والسلوك والسمعة.

• أن يكون متمتعًا باللياقة الصحية البدنية والعقلية التي تتناسب مع الوظيفة.

• ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

• ألا يكون قد سبق فصله من خدمة الحكومة بقرار تأديبي نهائي.

النيابة الادارية-مصدر الصورة: منصة النيابة

طريقة التقديم

تم سحب الطلبات وتقديمها خلال الفترة التى بدات من 16 ديسمبر وحتى 10 يناير 2024 بمقر هيئة النيابة الإدارية بالسادس من أكتوبر بميدان النجدة.

وقدمت الطلبات على النموذج المعد لذلك، مرفقًا بها المستندات الآتية:

• شهادة الميلاد.

• المؤهل الدراسي.

• صحيفة الحالة الجنائية.

• شهادة الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها.

• شهادة حسن سير وسلوك من جهة العمل الأخيرة.

• عدد 8 صور فوتوغرافية.

الاختبارات

تخضع الطلبات المستوفاة للشروط لاختبارات تحريرية وشفوية، وتشمل الاختبارات التحريرية اختبارًا في اللغة العربية واختبارًا في القانون.

وعقب اجتياز الاختبارات التحريرية، يتم إجراء اختبار شفوي لتقييم قدرات المتقدم الشخصية والمهنية.

إعلان النتيجة

يتم إعلان النتيجة النهائية للمسابقة بعد إجراء المقابلات التى يجريها المجلس الأعلى للنيابة الإدارية برئاسة المستشار رئيس هيئة النيابة الإدارية.