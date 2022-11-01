شركة حديد عز” ترفع سعر الحديد بما يقارب ألفي جنيه إبتداء من اليوم الثلاثاء 1 نوفمبر 2022 لما ورد عن رئيس شعبة مواد البناء داخل غرفة القاهرة التجارية

قام أحمد الزيني ” رئيس شعبة مواد البناء داخل غرفة القاهرة التجارية ” بالإعلان عن قيام شركة حديد عز اليوم الثلاثاء بالرفع من سعر طن الحديد بما يقارب ألفي جنيهًا وذلك بالتزامن مع إرتفاع سعر الدولار في مصر بعد قرار البنك المركزي بتحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات العالمية والعربية.

ما هو سعر طن حديد عز اليوم الثلاثاء 1 نوفمبر بعد الزيادة

أكد الزيني بأن سعر حديد عز اليوم قد وصلت قيمته إلى 19650 جنيهًا وذلك بواقع إرتفاع حوالي 1980 جنيهًا عن الشهر الماضي.

إنتاجية مصر من حديد التسليح حسب بيانات غرفة الصناعات المعدنية

تقوم مصر بإنتاج حوالي 7.9 مليون طن من ” حديد التسليح “، وما يقارب حوالي 4.5 مليون طن بليت.

فيما تقوم بإستيراد ما يقارب حوالي 3.5 مليون طن بليت.