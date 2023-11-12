شركة العاصمة الإدارية تحقق أرباحًا بقيمة 10 مليارات جنيه

أعلن رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية في مصر خالد عباس عن تحقيق الشركة أرباحًا بقيمة 10 مليارات جنيه في نهاية النصف الأول من العام الجاري، ومن المتوقع أن تحقق الشركة زيادة تتراوح بين 15 و20% عن المستهدف للعام الجاري.

وخلال فعاليات مؤتمر التطوير العقاري السابع فقد كشف عباس أن الشركة ستعلن عن نتائج أعمالها كما أشار إلى أن الشركة تقترب من الإعلان عن فرص شراكة مع القطاع الخاص لتنفيذ مشروعات بنظام الشراكة في العاصمة الإدارية.

وأكد عباس أنه قد يتم الإعلان عن فرصة شراكة أو فرصتين قبل نهاية العام الجاري، وأشار إلى أهمية الشراكة في تقليل الأعباء الاستثمارية عن المطور وتوجيه الأموال لتنفيذ المشروع وتسريع معدلات التنمية.

ويذكر أن الشركة قد أعلنت عن تحقيق نمو في إجمالي الأرباح بنسبة 23% حيث وصلت الأرباح الإجمالية للشركة إلى 19.8 مليار جنيه قبل خصم الضرائب خلال العام 2022، وبذلك تشكل الأرباح نحو 100% من رأس المال المصدر للشركة تقريبًا.

وفيما يتعلق بالضرائب فقد أعلنت الشركة أنها سددت 3.7 مليار جنيه ضرائب خلال الفترة المذكورة بزيادة قدرها 3 مليار جنيه مقارنة بالعام 2021.

وقد تضمنت المبالغ المدفوعة 1.4 مليار جنيه لصالح ضريبة القيمة المضافة و340 مليون جنيه ضريبة أرباح لتصل إجمالي المبالغ المدفوعة من الضرائب إلى 5.5 مليار جنيه.

وأخيرًا فقد أكدت الشركة أن نصيب السهم من الأرباح عن العام المالي 2022 بلغ 78.7 جنيه مع ارتفاع قيمة الأصول عن العام المالي 2022 لتصل إلى 255 مليار جنيه بدلاً من 104 مليار جنيه.