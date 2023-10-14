شرط مجدي الهواري للزواج مرة ثانية “متقبلة حبه المستمر لطليقته غادة عادل” .. هل وافقت دنيا عبد المعبود على الشرط!؟

يستعد مجدي الهواري للزواج مرة أخرى بعد طليقته الفنانة الشهيرة غادة عادل، وكان مجدي الهواري يضع بعض الشروط للقدوم على الزواج مرة أخرى.

صورة تجمع غادة عادل ومجدي الهواري ودنيا عبد المعبود - تعديل بواسطة نجوم مصرية

حيث أنه في لقاء سابق مع غادة عادل سألته غادة سؤالًا كان نصه “ماتجوزتش ليه لحد دلوقت!؟”، ليرد مجدي الهواري على غادة قائلاً : “عندي شروط في الجواز التاني.. هل هتبقى متقبلة إني لسه بحبك؟، لأنك أم أولادي ولسه بينا حب”.

مجدي الهواري يستعد للزواج من دنيا عبد المعبود

ويستعد مجدي الهواري للزواج من مصممة الأزياء دنيًا عبد المعبود، وتعاون معها الهواري في أكثر من عمل، من ضمنهم مسلسل دايما عامر ومسرحية هابي نيو يير.

يذكر أن دنيا عبد المعبود كانت متزوجة من مدير التصوير كريم أشرف ولديها منه بنت تدعى تيا.